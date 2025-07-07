В России стартовал приём заявок на конкурс песен «Звутера»
Конкурс песен «Звутера» для ветеранов СВО, членов их семей, вынужденных переселенцев и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, проведут в этом году в России. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального центра социально-культурного развития молодежи «В движении».
Целью проекта является создание творческого пространства для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку.
«Участники конкурса смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медиков, экспертов в области звукозаписи, исполнительского мастерства и продюсирования», — говорится в сообщении.Заявки принимаются до 30 ноября в онлайн-формате — через сайт звутера.рф. Там же размещена подробная информация о конкурсе.