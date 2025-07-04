Шесть подмосковных влюблённых пар поженятся на Всероссийском свадебном фестивале
Шесть пар из Московской области примут участие во II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Влюблённые зарегистрируют брак в Национальном центре «Россия», где в дни фестиваля поженятся более 200 пар со всей страны.
«Одна из многочисленных пар – Владимир Канарейкин и Мария Смирнова из Мытищ. Их связывает не только любовь, но и общая профессия. Будущие молодожёны работают в Гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова. Он преподаёт биологию, она – математику. Общие планы и мечты укрепили их отношения», – рассказали в министерстве.Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдёт 8-10 июля. В программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. Фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции её народов.
Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в прошлом году в рамках Международной выставки-форума «Россия».