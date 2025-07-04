Стартовал приём заявок на литературные премии им. Рождественского и Пришвина

Стартовал приём заявок на литературные премии им. Рождественского и ПришвинаВ Подмосковье начался новый сезон главных ежегодных литературных премий региона – Премии им. М.М. Пришвина и Премии им. Роберта Рождественского. Приём заявок продлится до 5 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Премия им. М.М. Пришвина была учреждена в 2004 году. Она присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвящённые теме любви к родному краю. Премию им. Роберта Рождественского впервые провели в 2003 году. Её вручают за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью», – отметили в министерствеВсе правила и условия подачи заявок можно узнать на сайте министерства.