Журналистов и блогеров Подмосковья приглашают на конкурс «СМИротворец»
Продолжается приём работ на ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов этноконфессиональных и межнациональных отношений. К участию приглашаются журналисты и блогеры со всей России, включая Подмосковье, сообщает пресс-служба Гильдии межэтнической журналистики.
«Шесть основных номинаций конкурса: «Печать», «Телевидение», «Интернет», «Детские и молодёжные СМИ», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах) и «Нация победителей» (материалы, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.Кроме того, есть номинация «Блоги» и номинация «Поколение мультимедиа» для студентов профильных вузов.
Приём работ от участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов завершится 15 сентября, для остальных — 1 октября.
Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.