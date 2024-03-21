Россиянам предложили назвать главные достопримечательности страны

Фото: сайт конкурса
С 19 по 31 марта проходит финальный этап конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Он организован программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
«После полуфинала лидерами стали 89 локаций – по одной из каждого региона России. Желающие могут выбрать лучшие достопримечательности в номинациях «Гордость моей страны», «Душа моей компании» и «Мечта моего сердца». По итогам голосования будут сформированы три рейтинга – топ-10 мест в каждой из трех номинаций. В 2025 году они появятся в туристических маршрутах программы», – сообщили организаторы конкурса.Определить главные достопримечательности страны 2024 года можно на сайте конкурса. Там же можно подробно познакомится с его условиями.
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Лора Луганская