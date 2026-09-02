В российский прокат 8 октября 2026 года выходит семейный фильм «Я приду»

02 сентября 2026, 11:32

Фото: yapridufilm.ru

8 октября 2026 года в российский прокат выходит семейный фильм «Я приду» режиссёра Булата Сабитова. Кинокомпания «Томат Фильм» выпускает картину при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Прокат сопровождает «Движение первых».