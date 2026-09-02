В российский прокат 8 октября 2026 года выходит семейный фильм «Я приду»
8 октября 2026 года в российский прокат выходит семейный фильм «Я приду» режиссёра Булата Сабитова. Кинокомпания «Томат Фильм» выпускает картину при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Прокат сопровождает «Движение первых».
Фильм рассчитан на зрителей 12+, хронометраж — 83 минуты. Билеты доступны по «Пушкинской карте». Сюжет рассказывает о 16-летнем Тимофее, который сбегает из спецшколы, чтобы найти бабушку, переставшую отвечать на письма. В пути к нему присоединяется восьмилетний Малёк.
Путешествие заставляет героев переосмыслить дружбу, семью, ответственность и отношения с близкими. Картина пропагандирует традиционные ценности: крепкую семью, преемственность поколений, гуманизм, взаимопомощь и милосердие. Она показывает, как поддержка близких и связь поколений помогают преодолевать трудности.
В фильме снялась народная артистка Татарстана Нина Калаганова. Для групповых посещений организаторы предлагают обращаться в любой кинотеатр, даже если фильма нет в расписании. При отказе или проблемах можно писать на yapridufilm@tomatfilms.ru и указывать населённый пункт, кинотеатр, дату, время, количество зрителей и контактные данные. Организаторы помогут поставить сеанс.
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