В Подмосковье открываются три новые школы креативных индустрий

02 сентября 2026, 10:10

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Ещё три школы креативных индустрий откроются в Московской области в текущем году. Общее число таких учебных заведений достигнет пяти. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Первую школу креативных индустрий открыли в Подмосковье 2024 году на базе детской школы искусств имени Я. Флиера в Орехово-Зуеве. Вторая школа работает с прошлого года на базе детской художественной школы имени Н.Н. Лаврентьевой в Электростали.





«В новом учебном году школы креативных индустрий открываются в Королёве, Ивантеевке и Дубне на базе местных детских школ искусств. Там будут готовить специалистов по дизайну, фото- и видеопроизводству, электронной музыке и звукорежиссуре», — сказал Брынцалов.