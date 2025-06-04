Жена Алека Болдуина в синем платье с откровенными вырезами пришла на премию в Нью-Йорке
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария пришла на ежегодную премию Gotham Awards 2025 в красивом синем платье с вырезами. Ее супруг был в классическом темно-синем костюме и белой рубашке с красным галстуком. Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса.
Избранница артиста распустила волосы, придав челке дополнительный объем, от чего локоны стали крупными. Макияж акцентировал внимание на помаду с теплым оттенком и светлую пудру.
Наряд Хиларии подчеркнул ее тонкую талию и стройную фигуру. Образ дополнил браслет и кольцо с изящными жемчужинами. Супруги обнимались, позируя для папарацци.
На церемонии была Рене Зеллвегер в черном облегающем платье, ее плечи были обнажены. Волосы она собрала в пучок, оставив у лица небольшую прядь. На ногах актрисы красовались черные лодочки, а дополнил образ массивный перстень.
*Запрещен в РФ
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