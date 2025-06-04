Жена Алека Болдуина в синем платье с откровенными вырезами пришла на премию в Нью-Йорке

04 июня 2025, 21:53

Хилария Болдуин пришла на премию в Нью-Йорке в синем платье с вырезами

Хилария Болдуин (Фото: Instagram*/hilariabaldwin)

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария пришла на ежегодную премию Gotham Awards 2025 в красивом синем платье с вырезами. Ее супруг был в классическом темно-синем костюме и белой рубашке с красным галстуком. Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса.