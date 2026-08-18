В Санкт-Петербурге откроется новый Театр мюзикла и комедии

18 августа 2026, 14:44

Фото: iStock/MarioLisovski

В Московском районе Санкт-Петербурга 4 сентября откроется новый Театр мюзикла и комедии (МиК). Первый сезон начнется с музыкальной постановки «12 стульев».





По данным «Петербургского дневника», театр стал частью нового архитектурного комплекса города. Он располагается в жилом районе с фонтанами и прогулочными зонами. Создан МиК под руководством народного архитектора Никиты Явейна. Внутри располагаются просторный зал на 507 мест, гардероб, буфеты и другие удобства.



В репертуаре театра на Типанова, который продумали уже на 10 лет вперед, будут преобладать спектакли с хорошим концом, мюзиклы и комедии. Художественный руководитель Дмитрий Феоктистов рассказал, что здесь планируется создавать собственные постановки, а также принимать различные коллективы.





«Мы будем приглашать известных медийных артистов и режиссеров для создания спектаклей специально для нашего театра. Мы уже активно привлекаем к нашим постановкам молодых артистов других театров», — добавил Феоктистов.