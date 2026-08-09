В Раменском округе отпраздновали пятилетие Театра фон Мекка

09 августа 2026, 13:27

Фото: Ольга Стаферова

Пять лет назад волонтёры, которые занимались уборкой территории озера ММР в Кратово, решили добавить в свою деятельность элемент творчества. Так появился Театр фон Мекка. Сейчас это не просто сцена у воды, а центр культурной жизни и воплощение дачной эстетики Раменского округа.







В этом году Театр фон Мекка отметил юбилей в уютной домашней атмосфере, но с широким размахом. На сцене выступили Михаил Маршак и группа HulaHoop, а на берегу собрались сотни гостей из Раменского, Жуковского и Москвы. Эта публика особенная: здесь были дачники, творческие личности и те, кто ценит камерные и душевные мероприятия.



Одним из таких гостей стал Леонид, фотограф и инженер из Москвы. Его самодельный ретро-фотоаппарат в этот день стал символом места, воплощая в себе ремесло, любовь к деталям и стремление сохранить мгновение. Леонид проявлял фотографии прямо у озера, превращая каждый кадр в маленький ритуал.



Архитектурная форма театра действительно уникальна: двухэтажное деревянное здание в стиле стародачного дома состоит из двух террас. На верхнем этаже расположена сцена для концертов и спектаклей, а внизу — веранда и небольшое кафе. Создатели также рассказали, что окна театра имеют свою историю: ранее они были установлены в дачном доме режиссёра Григория Александрова.



С момента основания в Театре фон Мекка прошло более ста концертов и спектаклей, большинство из которых были благотворительными. Пятый юбилей театра стал подтверждением того, что хорошая идея, поддержанная сообществом, может развиваться и объединять людей.