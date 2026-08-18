От театральных подмостков до озвучивания «Шрека»: как Игорь Ясулович завоевал сердца зрителей и стал народным артистом?
Игорь Николаевич Ясулович — советский и российский актёр театра и кино, мастер озвучивания и дубляжа, режиссёр, сценарист и педагог. Народный артист России и лауреат Государственной премии РФ создал десятки запоминающихся образов, хотя чаще всего появлялся на экране в небольших характерных ролях. Его узнавали по выразительной мимике, пластике и неповторимому голосу, который звучал в известных советских и зарубежных фильмах, мультфильмах и компьютерных играх. 19 августа исполнится ровно 3 года со дня смерти Игоря Ясуловича. Подробнее о его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Ясуловича: детство и семьяИгорь Ясулович родился в 1941 году в деревне Залесье Самарской области. До 1952 года населённый пункт носил название Рейнсфельд и представлял собой немецкую колонию. Однако предки будущего артиста были белорусами.
Отец Игоря Николаевича служил советским офицером и прошёл Великую Отечественную войну, а мать занималась домом и воспитанием детей. После окончания войны семья переехала в Таллин, где Ясулович пошёл в школу.
Именно в школьные годы у будущего актёра появился серьёзный интерес к театру. Он посещал театральный кружок Ивана Россомахина, известного таллинского артиста, и постепенно понял, что хочет связать жизнь со сценой.
В семье у каждого были собственные представления о будущем Игоря. Мать хотела, чтобы сын последовал примеру брата и выбрал политехнический институт. Отец, напротив, поддерживал увлечение Игоря театром и не препятствовал его стремлению стать артистом.
После школы Ясулович отправился покорять Москву. Сначала он рассчитывал поступить в ГИТИС, однако вступительные испытания пройти не смог. Зато ему удалось стать студентом ВГИКа, где он попал в мастерскую знаменитого режиссёра Михаила Ромма.
Образование и начало театральной карьерыВ 1962 году Игорь Ясулович окончил актёрский факультет ВГИКа и практически сразу приступил к профессиональной работе. Первой площадкой для него стал Московский экспериментальный театр пантомимы «Эктемим», который основал Александр Румнев.
Работа в театре пантомимы оказала большое влияние на дальнейшую карьеру артиста. Ясулович серьёзно занимался пластикой и научился передавать характер персонажа не только с помощью текста, но и посредством движений, мимики и жестов. Позднее эти навыки помогали ему создавать выразительные образы даже в небольших экранных эпизодах.
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В 1964 году актёр пришёл в Театр-студию киноактёра, где оставался почти три десятилетия. Кинематограф постепенно закрепил за ним амплуа талантливого исполнителя комедийных эпизодов, однако театр позволил Ясуловичу раскрыться значительно шире.
На сцене он исполнял сложные драматические роли. Среди них — Чацкий в «Горе от ума», Чичиков в «Похождениях Чичикова», а также двойной образ Учёного и его Тени в сказке Евгения Шварца. В 1989 году Ясулович впервые выступил в качестве режиссёра. Он поставил спектакль «Иллюзия», тем самым расширив собственные профессиональные возможности.
При этом артист не прекращал образования. Через 12 лет после окончания актёрского факультета ВГИКа он вновь стал студентом мастерской Михаила Ромма, но уже на режиссёрском факультете. Второй диплом Ясулович получил в 1974 году.
Работа в МТЮЗе и главные театральные ролиВ 1993 году, когда Игорю Ясуловичу исполнилось 52 года, он принял решение кардинально изменить свою театральную карьеру и присоединился к труппе Московского театра юного зрителя.
Именно работа в МТЮЗе стала одним из наиболее значимых этапов его сценической биографии. Режиссёры Кама Гинкас и Генриетта Яновская доверяли артисту серьёзные драматические партии, благодаря чему он окончательно раскрылся как один из ведущих театральных актёров своего поколения.
Большой успех принесла Ясуловичу роль в спектакле «Чёрный монах» по произведению Антона Чехова. За эту работу он получил премию имени Станиславского. Ещё одной заметной театральной работой стал Великий Инквизитор в постановке «Нелепая поэмка» по произведению Фёдора Достоевского. Эта роль принесла артисту премию «Чайка».
Ясулович также сотрудничал с британским режиссёром Декланом Доннелланом. В международных театральных проектах он сыграл шута Фесте в «Двенадцатой ночи» и Пимена в «Борисе Годунове». В последние годы жизни актёр выходил на сцену Театра имени Маяковского в спектакле «Цена».
Отдельное направление его работы связано с музыкальным театром. Вместе с режиссёром Александром Тителем Ясулович ставил оперы и оперетты на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Большой опыт артист передавал молодым актёрам. На протяжении многих лет он преподавал в ГИТИСе и руководил мастерской на факультете музыкального театра.
Игорь Ясулович в кино: главные фильмы и ролиКинематографическая карьера Игоря Ясуловича началась ещё во время учёбы во ВГИКе. В 1961 году он появился в научно-фантастической картине Михаила Ромма «Девять дней одного года», где сыграл молодого физика Фёдорова.
Хотя роль не относилась к числу главных, она помогла режиссёрам заметить характерную внешность, пластику и манеру игры молодого актёра. В дальнейшем Ясуловичу часто предлагали образы интеллигентов, необычных учёных, аристократов и своеобразных характерных персонажей.
В советском кино он стал одним из наиболее узнаваемых мастеров эпизода. Актёру порой требовалось всего несколько минут экранного времени, чтобы его герой запомнился зрителям.
Среди наиболее известных его образов — фарцовщик Володя в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», муж Эллочки-людоедки в «12 стульях» Леонида Гайдая, гражданин в кепке в «Бриллиантовой руке» и Магистр в новогодней картине «Чародеи».
Особое место в фильмографии Ясуловича занимает сотрудничество с режиссёром Марком Захаровым. Он сыграл герцога в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» и аптекаря в «Формуле любви».
При этом артист не ограничивался комедийным жанром. Он успешно работал в военных и исторических картинах, создавая более серьёзные и драматические образы. Среди таких работ — «Майские звёзды» и «Через тернии к звёздам», где Ясулович сыграл учёного Торки.
Фильмография Игоря ЯсуловичаВ фильмографии Игоря Ясуловича — десятки картин разных жанров и эпох. Среди наиболее известных работ актёра:
- 1961 — «Девять дней одного года»;
- 1966 — «Айболит-66»;
- 1968 — «Бриллиантовая рука»;
- 1979 — «Тот самый Мюнхгаузен»;
- 1984 — «Гостья из будущего»;
- 1985 — «Самая обаятельная и привлекательная»;
- 1987 — «Гардемарины, вперёд!», «Мио, мой Мио»;
- 1994 — «Петербургские тайны»;
- 2001 — «Саломея»;
- 2005 — «Брежнев»;
- 2012 — «Обратная сторона Луны»;
- 2017 — «Три сестры», «Серебряный бор»;
- 2018 — «Кровавая барыня», «Только не они»;
- 2019 — «Дорогой папа», «Дипломат», «Формула мести»;
- 2021 — «Седьмая симфония».
Уникальный голос Игоря Ясуловича и работа в дубляжеОдной из главных особенностей Игоря Ясуловича был его голос. Узнаваемый тембр с богатой палитрой оттенков сделал артиста востребованным не только в кино и театре, но и в озвучивании. Ясулович работал с советскими, российскими и зарубежными фильмами. Его голосом говорят персонажи картин «Театр», «Блеф», «Профессионал» и «Пятый элемент».
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Именно он озвучил Арамиса в исполнении Игоря Старыгина в знаменитом советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Его голос также звучит в «Списке Шиндлера». Особенно заметной стала работа Ясуловича в зарубежной анимации. В серии мультфильмов о Шреке он подарил голос королю Гарольду. В «Спящей красавице» артист озвучил Стефана, а в «Русалочке» — слугу Угрюмуса.
Его голос можно услышать и в классическом мультфильме «Тайна третьей планеты». Вместе с Ясуловичем над озвучиванием картины работали Василий Ливанов и Рина Зелёная.
Артист также участвовал в работе над четвёртым эпизодом «Звёздных войн», где озвучил робота C-3PO. Талант Ясуловича пригодился и за пределами кино и телевидения. В компьютерной игре Total War: Warhammer он читал закадровый текст и озвучивал подсказки для игрока.
Награды и признание Игоря ЯсуловичаТалант и многолетняя работа Игоря Ясуловича получили официальное признание. В 2000 году он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Год спустя, в 2001-м, артист получил почётное звание народного артиста Российской Федерации.
Личная жизнь Игоря ЯсуловичаЖеной Игоря Ясуловича стала Наталья Егорова — дочь советского режиссёра, народного артиста РСФСР Юрия Егорова. Сам актёр неоднократно подчёркивал, что их отношения возникли исключительно благодаря взаимным чувствам. Родственные связи Натальи со знаменитым деятелем советского кино не имели для него значения, и Ясулович не собирался использовать семью супруги для продвижения собственной карьеры.
Наталья Юрьевна не пошла по актёрскому пути, однако связала профессиональную жизнь с искусством. Она окончила МГУ по специальности «искусствоведение» и преподавала на кафедре искусствоведения Школы-студии МХАТ.
Будущие супруги познакомились в общей компании друзей, когда Наталья ещё училась в университете. Между молодыми людьми быстро возникли чувства, и вскоре они начали жить вместе в доме бабушки и дедушки Натальи Егоровой.
Игорь Ясулович и Наталья Егорова не устраивали громких торжеств. Свадьбу супруги сыграли совершенно неожиданно: однажды утром просто отправились в ЗАГС и зарегистрировали брак. После этого дома устроили небольшой праздник, на который пригласили только близких друзей. Гости сами принесли с собой угощения.
Их сын Алексей Ясулович стал актёром и режиссёром, а сниматься начал ещё в детстве. Отец поддерживал его стремление связать жизнь с кинематографом. Внешне Алексей в молодости удивительно напоминал своего знаменитого отца. На фотографиях юного актёра поклонники отмечали практически поразительное сходство с Игорем Ясуловичем.
Алексей Ясулович также продолжил творческую династию в своей семье. От первого брака у него родилась дочь Вера, которая окончила продюсерский факультет РАТИ. В 2008 году у Алексея и его новой супруги родилась дочь Глафира. Для Игоря Николаевича появление внучки стало большой радостью. В интервью он с теплотой рассказывал о девочке и отмечал её сообразительность и творческие способности.
Болезнь Игоря ЯсуловичаВ июле 2023 года стало известно о госпитализации Игоря Ясуловича. О состоянии актёра сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По информации ряда СМИ, у артиста возникли проблемы с почками, из-за чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.
Сам Игорь Николаевич вскоре связался с журналистами и заверил, что чувствует себя нормально, а врачи внимательно следят за его здоровьем. По его словам, в больнице ему оказывали необходимую медицинскую помощь, а специальное оборудование помогало контролировать состояние пациента.
Однако спустя несколько дней появилась информация об ухудшении самочувствия артиста. Ясуловича перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Медикам удалось стабилизировать состояние актёра. 11 августа Игорь Николаевич покинул больницу и вернулся домой. Но уже через несколько дней, 15 августа, ему снова понадобилась медицинская помощь. Из-за сильных болей семья вызвала скорую.
Смерть Игоря Ясуловича19 августа 2023 года Игорь Ясулович скончался. Причиной смерти стали заболевания внутренних органов. После операции на почках у актёра развился воспалительный процесс, который привёл к тяжёлым осложнениям.
Игорю Ясуловичу было 81 год. Прощание с актёром состоялось 22 августа 2023 года в Московском театре юного зрителя, которому Игорь Ясулович посвятил значительную часть своей театральной карьеры. После гражданской панихиды состоялось отпевание. Церемонию провели в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.