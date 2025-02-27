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В Звенигородском манеже откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»

Фото: istockphoto / shironosov

Фото: istockphoto / shironosov

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6 марта в здании Манежа откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», организованная Звенигородским музеем-заповедником в сотрудничестве с Государственным Русским музеем, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Эта выставка — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, в широкой ретроспективе раскрывающий талант великого русского художника и его неповторимую манеру изображения родной природы. Благодарю Аллу Юрьевну Манилову, директора Государственного Русского музея, за продолжение сотрудничества и реализацию в Звенигороде уже третьего совместного выставочного проекта. Уверен, что эта выставка подарит зрителям новые яркие впечатления», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Экспозиция, выстроенная в хронологическом порядке, включает 40 живописных работ Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) — выдающегося художника, академика, педагога и профессора Императорской академии художеств.

Шишкин, один из крупнейших мастеров пейзажного жанра, славился точностью передачи деталей и умением раскрыть красоту русской природы на холсте.

Куратором выставки выступил ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX — начала XX века Сергей Кривонденченков.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Экспозиция продлится до 29 июня 2025 года.

Возрастное ограничение: 0+.

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#музей
С 1 марта в России начнется тестовый режим по маркировке кондитерских изделий
27 февраля 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 марта по 31 августа 2025 года в России начнётся тестирование системы маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, фасованных в потребительскую упаковку, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В эксперименте будут участвовать такие продукты, как шоколад, жевательная резинка, мучные кондитерские изделия, засахаренные фрукты, орехи и овощи, а также джемы, мармелад и фруктовые желе.

Министерство сельского хозяйства РФ призвало производителей активно включиться в процесс эксперимента, чтобы отработать все этапы маркировки для отрасли.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерской продукции, что составило более 28,2% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского производства. Благодаря этим показателям Подмосковье остаётся ведущим производителем кондитерских изделий в стране.

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Химкинский врач Чиркова рассказала, как во время Масленицы укрепить иммунитет
27 февраля 2025, 17:09

Фото: iStock / kasia2003

В эти дни одновременно с Масленицей проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Какой начинке для блинов отдать предпочтение, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
«Для этого, например, подойдут ягоды – мощные источники антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, богаты витамином C и клетчаткой. Фисташки, грецкие орехи и семена подсолнечника – источники белка, витаминов и полезных жиров. Орехи поддерживают ментальное здоровье, насыщают энергией, укрепляют сердце. А творог – богатейший источник белка и кальция, которые считаются «строительной основой организма», – отметила Чиркова.
Она добавила, что немного укропа или петрушки улучшат вкус блинов, добавят витаминов и микроэлементов.
«Грибы со шпинатом – это витамины группы B, необходимые для нормальной работы всех систем организма, клетчатка и железо, которое поддерживает уровень гемоглобина», – сказала врач.
Она также предложила поэкспериментировать с начинками и попробовать, например, кабачки с чесноком. Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, а кабачки содержат клетчатку и микроэлементы.

Помимо этого, в качестве начинки можно добавить авокадо и рыбу – сёмгу, скумбрию или сардины. Такая начинка содержит омега-3 и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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#московская область
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#блины
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В Одинцове открылась многопрофильная клиника
27 февраля 2025, 16:53

Фото: пресс-служба клиники Лапино

Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово», являющаяся филиалом клинического госпиталя Лапино, открылась в отдельном трёхэтажном здании в центре города Одинцово, получить там помощь смогут как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба клиники.
«Открытие новой клиники «Лапино Одинцово» — это значимое событие для нашего округа. Клиника находится в очень удобном месте. А это значит, что качественная помощь для наших горожан станет еще доступнее», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В клинике будут работать врачи более 30 специальностей, в том числе кардиологи, офтальмологи, эндокринологи и пр. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием для максимально эффективной диагностики и лечения пациентов.

Важность открытия нового медучреждения отметил и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В свою очередь, основатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», включающей более 50 медицинских учреждений, российский врач Марк Курцер отметил, что некоторые виды помощи в клинике «Лапино Одинцово» будут оказывать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациентов будут принимать в трёх отделениях: лечебно-диагностическом центре, центре женского здоровья и детской поликлинике.

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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту в Египет
27 февраля 2025, 16:44

Фото: iStock / Givaga

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар для экспортёров «Час с торговым представителем России в Арабской Республике Египет». Он состоится в онлайн-формате 11 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Вебинар адресован субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим узнать о возможностях выхода на рынок Египта, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства. Спикером выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке от государства», – пояснили в ведомстве.
Вебинар пройдет 11 марта с 12:00 до 13:00. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10 утра 11 марта. Ссылка на вебинар придёт по почте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд оказывает поддержку и услуги экспортёрам. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

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#мининвест мо
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В театре «Первопроходцы» прошли занятия по актёрскому мастерству для студентов
27 февраля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Артисты молодёжного театра «Первопроходцы» провели мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первокурсники и второкурсники техникума приняли участие в интерактивных заданиях. Мастер-класс был направлен на развитие у будущих авиаспециалистов творческих способностей и навыков командной работы. Студенты изображали бытовую технику – телевизор и стиральную машину, импровизировали со случайными словами, выбранными из корзины», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Как пояснили организаторы, такой подход позволил участникам не только освоить базовые приёмы актерского мастерства, но и развить концентрацию внимания, воображение, необходимые как на сцене, так и в повседневной жизни.
«Мне удалось раскрыться на занятиях. Обычно я более скован», – поделился один из студентов.
После интерактивной части занятий студентам рассказали о возможности продолжить обучение в театре. Все желающие в возрасте от 14 до 35 лет могут попробовать себя в роли актёра или режиссёра.

Записаться на пробное занятие можно по ссылке.

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