В Звенигородском манеже откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»

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6 марта в здании Манежа откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», организованная Звенигородским музеем-заповедником в сотрудничестве с Государственным Русским музеем, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Эта выставка — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, в широкой ретроспективе раскрывающий талант великого русского художника и его неповторимую манеру изображения родной природы. Благодарю Аллу Юрьевну Манилову, директора Государственного Русского музея, за продолжение сотрудничества и реализацию в Звенигороде уже третьего совместного выставочного проекта. Уверен, что эта выставка подарит зрителям новые яркие впечатления», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Экспозиция, выстроенная в хронологическом порядке, включает 40 живописных работ Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) — выдающегося художника, академика, педагога и профессора Императорской академии художеств.
Шишкин, один из крупнейших мастеров пейзажного жанра, славился точностью передачи деталей и умением раскрыть красоту русской природы на холсте.
Куратором выставки выступил ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX — начала XX века Сергей Кривонденченков.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Экспозиция продлится до 29 июня 2025 года.
Возрастное ограничение: 0+.
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