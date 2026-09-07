В Санкт-Петербурге состоится премьера произведения «Реквием незабытых»

07 сентября 2026, 16:30

Фото: iStock/cyano66

В Санкт-Петербургской филармонии состоится премьера произведения «Реквием незабытых». В качестве чтеца стихов фронтовых поэтов выступит актриса Светлана Крючкова. Дирижёр и народный артист СССР Юрий Башмет рассказал о главной цели концерта.





По словам дирижёра, он заранее хотел, чтобы концерт играли именно молодые участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который состоит из музыкантов из разных городов России.





«Мне важно, чтобы эмоциональная, ментальная память, осознание прошлого были частью их жизни. Собственно говоря, именно об этом само произведение. Оно — о памяти, о людях, которые не вернулись, не стали героями, но отдали жизнь. И именно они для меня те, кто победил», — приводит «Петербургский дневник» слова Башмета.