Дирижёр Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

Юрий Башмет (фото: kremlin.ru)
Российский дирижёр и альтист, Народный артист СССР Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО, если это будет необходимо. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Деятель искусств подчеркнул, что скрипач, конечно же, лучше играет на скрипке, чем стреляет и ползает в окопе. Однако, если это будет необходимо, он готов лично отправиться в зону боевых действий.
Также Башмет высказался об артистах, которые покинули Россию после начала конфликта с Украиной. По его словам, это люди без совести, которым нечего сказать дома. При этом он подчеркнул, что это дело каждого и он не имеет права осуждать людей, решившихся «потерять ценность всех прожитых лет».
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