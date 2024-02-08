В Звенигороде на выставке представлены сюжеты из жизни сахалинцев

Фото: Хавива Фонина
«Жилище их оленьих шкур и древний народ айны»: сюжеты из жизни Сахалина - на выставке в Звенигороде. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка«Дальневосточные мотивы» открылась в культурном спортивно-досуговом центре в селе Ершово под Звенигородом.
В рамках экспозиции представлены графические и живописные работы художников, на изображены места, где побывал писатель Антон Павлович Чехов.
Стоит отметить, что своих произведениях Чехов часто описывал суровый быт каторжан и рассказывал о коренных народах, населяющих Сахалин.
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В рамках экспозиции представлены графические и живописные работы художников, на изображены места, где побывал писатель Антон Павлович Чехов.
«Три года назад мы придумали проект «Тропами Антона Павловича Чехова». Поначалу выезжали на пленэры в места, где побывал мастер пера в Московской области, Ялте и Гурзуфе, а в прошлом году поехали на Сахалин. Получилось написать серию картин с необычными сюжетами о чеховских местах», — поделилась руководитель ассоциации «НИКА» Наталья Николаева.
Стоит отметить, что своих произведениях Чехов часто описывал суровый быт каторжан и рассказывал о коренных народах, населяющих Сахалин.
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Мира Полтева