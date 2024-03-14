Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Можайске прошел первый фестиваль-конкурс «Музыка весны» для детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило в доме детского творчества Можайского городского округа. В фестивале приняли участие около 90 участников из Московской и Смоленской областей.
Стоит отметить, что награждение победителей прошло в рамках гала-концерта в конце вечера.
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«Фестиваль проходил как в очном и в заочном форматах. Оценку выступлений участников давало компетентное жюри, в составе заслуженного работника культуры РФ Виктора Трофимова, начальника военного учреждения культуры и искусства Елены Речиц, выпускника Московской консерватории Сергея Серова и педагогов допобразования Светланы Мельник и Карины Исаевой. Участники соревновались в различных номинациях, таких как фортепиано, струнные инструменты, синтезатор, вокал, а также инструментальные ансамбли», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева