Радио1
Главная / Новости / Культура/ Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске

Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске

14 марта 2024, 12:25
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Можайске прошел первый фестиваль-конкурс «Музыка весны» для детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило в доме детского творчества Можайского городского округа. В фестивале приняли участие около 90 участников из Московской и Смоленской областей.

«Фестиваль проходил как в очном и в заочном форматах. Оценку выступлений участников давало компетентное жюри, в составе заслуженного работника культуры РФ Виктора Трофимова, начальника военного учреждения культуры и искусства Елены Речиц, выпускника Московской консерватории Сергея Серова и педагогов допобразования Светланы Мельник и Карины Исаевой. Участники соревновались в различных номинациях, таких как фортепиано, струнные инструменты, синтезатор, вокал, а также инструментальные ансамбли», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что награждение победителей прошло в рамках гала-концерта в конце вечера.

Читайте также:

В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»

В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии

В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу
#конкурс
#фестиваль
#вокал
#рф
#подмосковье
#можайск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
14 марта 2024, 11:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

К 225-летию А.С. Пушкина Московский Губернский театр готовит спектакль «Капитанская дочка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Произведение «Капитанская дочка» выбрано не случайно. Эта повесть последнее законченное творение поэта до его гибели.

«У нас собралась замечательная команда. Мне кажется, я придумал оригинальный ход, благодаря которому эта история зазвучит по-новому, и при этом мы максимально сохраним великолепный пушкинский текст. Очень люблю его прозу, давно мечтал с ней поработать, долго подступался к этому материалу. Для меня важно, что это история про совсем юных героев. История их любви разворачивается на фоне страшных исторических событий. Но в любых условиях, даже в столь юном возрасте можно остаться верным себе, своему слову, сохранить свою честь», — рассказал режиссер спектакль Сергей Безруков.

Стоит отметить, что премьера запланирована на 12, 13 сентября 2024. Посетить предпоказ премьеры будет возможно 16 мая.

Читайте также:

В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»

Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
#подмосковье
#московский губернский театр
#а. с. пушкин
#спектакль
#сергей безруков
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»
13 марта 2024, 22:33

Фото: Антон Чернов

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 13 марта прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», актёр Иван Охлобыстин. Также форум посетила военкор Ирина Куксенкова, получившая в зоне СВО ранение.

Сразу после восстановления она организовала сбор помощи российским бойцам. На собранные ею средства закуплены и доставлены на передовую обмундирование, бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы и много другое.

«Наверное, каждый знает про проект „Всё для Победы“, где мы всей Россией собираем средства на всё необходимое для тех, кто нас защищает. Сегодня уточнила специально новые цифры — почти 12 миллиардов рублей, вы можете себе представить, мы собрали вместе. Множество людей откликаются на нужды фронта», — рассказала Ирина Куксенкова.
Вместе с ней выступила Юлия Шканова из Наро-Фоминского округа. Будучи кадровым офицером, она не раз отправлялась в командировки в новые регионы страны. Шканова не понаслышке знает, как героически сражаются наши ребята на фронте.

«Семья всегда была и остается опорой и поддержкой государства и общества. Ведь именно в ней человек воспитывает духовно-нравственные ценности, традиции народа, учится любви к ближнему, к своей родине. И сегодня настоящие мужчины во главе с верховным главнокомандующим встали на защиту своей семьи, своего народа, своей веры», — заявила Юлия Шканова.

В общей сложности, форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались порядка 6 000 человек.

Читайте также:

В Подольске проходит форум‑концерт «Единство народа»

Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением

Губернатор Воробьёв напомнил о важности порядка и легитимности на выборах президента
#витязь
#форум
#концерт
#денис майданов
#проект
#человек
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее
13 марта 2024, 15:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Мытищах 15 марта откроется выставка Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Персональная выставка художника Альберта Солтанова «В пути» будет ждать гостей в Мытищинской галерее искусств, которая является крупным центром культуры и искусства Подмосковья.

«Название выставки символизирует движение и развитие художественной карьеры художника. Картины серии «Дорога» метафоричные и многогранные, отражают традиции русского искусства и литературы, где тема дороги имеет важное значение. Работы, представленные на выставке затрагивают темы устремлений и русской природы. Произведения художника передают чувство уюта, искренности и мирного сосуществования с окружающим миром. При этом выставка раскрывает разнообразие и глубину его творчества», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, ​что все желающие смогут попасть н а выставку до 26 мая 2024 года.

Читайте также:

В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии

Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»
#выставка
#движение
#дорога
#традиции
#картины
#развитие
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Необычная выставка интерьерных картин открылась в Подмосковье
13 марта 2024, 14:50

Фото: Валерия Ерофеева

В Химках открылась авторская выставка интерьерных картин «Женщина. Любовь. Вдохновение». Об этом сообщил корреспондент.
Выставка открылась в многофункциональном социальном комплексе «Восход»

«Эта экспозиция — моя первая персональная выставка. Если говорить о моём творчестве, то вдохновляюсь я в первую очередь своими собственными эмоциями, ощущениями от окружающего пространства, энергией, которая находится внутри и снаружи. Все мои работы — про философию, в какой-то степени они отражают мой внутренний мир. Поскольку я любитель экспериментировать, в моих работах использованы разные техники. Преимущественно это фактурные материалы: текстурная паста и шпаклёвка, текстиль, джут, эпоксидная смола и гипс», — поделилась автор работ Наталья Ставровская.

Стоит отметить, что в рамках выставки художница представила свыше 30 работ.

Читайте также:

Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья

14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
#мо
#выставка
#выставки
#мир
#химки
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
13 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Фестиваль-конкурс духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь» проведут в доме культуры «Текстильщик» в городе Озёры округа Коломна в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В конкурсной программе примут участие ученики общеобразовательных школ, а также воспитанники воскресных школ и учреждений культуры. Они будут соревноваться в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза», — говорится в сообщении.
Фестиваль приурочен ко Дню православной книги, который отмечается в России 14 марта. Именно в этот день в 1564 года была выпущена первая российская печатная книга «Апостол».

Фестиваль-конкурс начнётся в 14:00, вход бесплатный. Возрастные ограничения — 6 . Адрес дома культуры: Московская область, городской округ Коломна, город Озёры, улица Ленина, дом №20.

Читайте также:

Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья

14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
#коломна
#фестиваль
#конкурс
#религия
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья
13 марта 2024, 11:24

Фото: Радио 1

В старинном подмосковном селе Федоскино в конце XVIII века зародился уникальный народный промысел, ставший символом России. Это Федоскинская миниатюра — русская лаковая миниатюрная живопись, выполненная на изделиях из папье-маше.
История промысла начинается с того, что купец первой гильдии Петр Коробов основал подмосковное производство армейских лаковых козырьков. Изучив опыт западноевропейских мастеров лакового дела, Коробов наладил изготовление бытовых предметов из папье-маше и расширил ассортимент лаковых изделий табакерками, которые в то время пользовались колоссальным спросом.

Фото: Радио 1

Материал, лежащий в основе федоскинского промысла, – высококачественное папье-маше, создаваемое вручную из спрессованного картона, пропитанное льняным маслом и керосином и высушенное в специальной печи.

Фото: Радио 1

Ассортимент лаковых изделий в прошлые века был безграничен: из папье-маше изготовляли разнообразные по форме шкатулки, табакерки, коробочки для хранения бисера, игольницы, футляры для очков, ларцы и даже подносы.

Фото: Радио 1

Этот вид народного промысла до сих пор остаётся одним из самых редких в мире и достаточно сложным по технике исполнения, поскольку требует особенно кропотливой работы мастеров и филигранной тонкости художников.

Фото: Радио 1

Сюжеты федоскинской миниатюрной живописи многогранны: история и выдающиеся деятели нашей страны, русские сказки и знаменитые литературные произведения, бытовые сцены из жизни русского народа, пейзажные красоты средней полосы России и великолепные натюрморты.

Фото: Радио 1

Еще одна деталь, по которой легко отличить шкатулки, созданные в Федоскино, — необычный блеск, притягивающий взгляд. Такой эффект получается благодаря тому, что живопись наносится многослойно, а подложкой для нее является пластины из сусального золота, серебра или перламутра.

Фото: Радио 1

Сегодня предприятие в селе Федоскино продолжает свою работу. В 2022 году фабрика вошла в книгу рекордов Гиннеса, создав самое большое в мире панно из папье-маше с лаковой живописью. Работы федоскинских художников-миниатюристов известны во всем мире, они составляют важную часть мирового культурного наследия и являются узнаваемым символом России за рубежом.

Фото: Радио 1

Во время посещения фабрики у вас будет возможность познакомиться со старинным и уникальным народным русским промыслом, самостоятельно расписать шкатулку. Также, в селе Федоскино расположен Московский областной музей народных художественных промыслов, где проводятся экскурсии и выставки.

Читайте также:

Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым

В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»
#экскурсии
#производство
#предприятие
#фабрика
#федоскино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья
13 марта 2024, 09:22

Фото: Михаил Раскин

Воспитанники реабилитационных центров для несовершеннолетних из 17 городских округов Московской области стали участниками и зрителями творческого конкурса «Зажги свою звезду!», посвящённого борьбе с пожарами. Конкурс состоялся на сцене концертного зала главного конкурса МФТИ в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
Ранее этот конкурс проводился как КВН, но в этом году формат расширили. Поэтому участники конкурса представили на суд жюри выступления в самых разных жанрах: это были и танцы, и декламация стихов, и пение, и даже целый спектакль, как, например, ступинская постановка «Сказка о принце МЧСе».

В рамках конкурса также были организованы интерактивные площадки на тему борьбы с пожарами.

«Председатель жюри конкурса, начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области Михаил Алхимов отметил, что культура безопасности лучше всего усваивается детьми именно в формате интерактива», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы.

Читайте также:

14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»

13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»

Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым
#долгопрудный
#конкурс
#дети
#мчс
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
12 марта 2024, 20:05

Фото: Кадр из фильма «Адмирал Кузнецов»

В четверг, 14 марта в Москве пройдет пресс-показ сериала «Адмирал Кузнецов». Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Проект создан кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В рамках мероприятия пройдет показ первых серий и пресс-конференция, в которой примут участие. В 4:45 начнется аккредитация, в 15:30 запланирован стаср пресс-показа, а в 17:00 - начало пресс-конференции.

Николай Герасимович Кузнецов (Игорь Петренко) — самый молодой в истории России народный комиссар, возглавивший ВМФ СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Молодому наркому придется столкнуться с опытным и коварным противником — главкомом флота Германии Эрихом Рёдером. Сложная ситуация на поле боя потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.

Читайте также:

В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске

#россия
#проект
#вмф
#ссср
#мероприятия
#конференция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»
12 марта 2024, 19:51

Фото: Кадр из фильма «По зову сердца»

В среду, 13 марта в Москве состоится премьерный показ четырехсерийного фильма «По зову сердца». Показ состоится в 19:00 в кинотеатре «Поклонка» по адресу площадь Победы, д. 3. зал «Жуков». Сбор гостей начинается в 18:00.
«По зову сердца» – это картина о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. О десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти столицу.

По зову сердца герои произведения отправились на защиту своего города, своей Родины, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Производством военно-исторического проекта занималась студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проект представят продюсер, режиссер Игорь Угольников, актеры сериала Алексей Колган, Александр Семчев, Анна Большова и другие участники съемочной группы. Среди спикеров – губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

15 марта произведение выйдет в онлайн-кинотеатрах Иви, Кинопоиск и Wink.

Читайте также:

В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске
#фильм
#проект
#онлайн
#премьера
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф