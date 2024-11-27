В Серебряных Прудах торжественно откроют зимний сезон

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В парке «Серебряный» 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«Мы рады пригласить вас. Праздник начнётся в 16:00. В этот день каждый найдет что-то по душе! Вас ждут захватывающие зимние забавы и игры, самоварная станция и концертная программа. Кульминацией этого незабываемого праздника станет торжественное зажжение новогодней ёлки», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.Он также попросил жителей приготовить письма с заветными желаниями – на празднике торжественно откроют Почту Деда Мороза.
Фото: телеграм-канал Олега Павлихина
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