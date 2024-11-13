В Серебряных Прудах полицейские почтили память погибших коллег

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные пруды
В Серебряных Прудах сотрудники правоохранительных органов почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Руководство отдела МВД России в городском округе Серебряные Пруды почтило память старшего сержанта патрульно-постовой службы Сергея Юрьева. Он погиб при исполнении служебных обязанностей. В
2001 году Юрьев, будучи частью сводного отряда ГУ МВД России по Московской области, отправился в командировку, где получил смертельное ранение. За проявленную храбрость и мужество он был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2002 года.
Кроме того, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также и почтили их память минутой молчания. Читайте также: Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг
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