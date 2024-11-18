В Серебряных Прудах состоялись соревнования по баскетболу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
14 и 15 в спортивном зале ФОКа имени Героя России С. А. Фирсова прошли традиционные соревнования по баскетболу, приуроченные к памяти кавалера ордена Мужества Лодырева С. В. Соревнования проводились среди юношей и состояли из двух этапов. В турнире приняли участие 7 команд из школ из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В группе «А» первое место заняли ученики Совхозной школы (п. Успенский), а второе — ученики школы имени В. И. Чуйкова (с. Подхожее).
В группе «Б» в полуфинал прошли команды школ имени В. И. Чуйкова (п. Новоклёмово) и (р. п. Серебряные Пруды). Юноши из Серебряных Прудов выиграли у команды из Подхожего в матче за третье место со счётом 13:2. В финале Совхозная школа победила школу из Новоклёмово со счётом 11:9.
15 ноября прошли соревнования среди девушек. В турнире участвовали четыре команды. По результатам круговой системы третье место заняла команда из Новоклёмово, серебро — команда из Совхозной школы, а победу одержали девушки из Серебряных Прудов.
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В группе «Б» в полуфинал прошли команды школ имени В. И. Чуйкова (п. Новоклёмово) и (р. п. Серебряные Пруды). Юноши из Серебряных Прудов выиграли у команды из Подхожего в матче за третье место со счётом 13:2. В финале Совхозная школа победила школу из Новоклёмово со счётом 11:9.
15 ноября прошли соревнования среди девушек. В турнире участвовали четыре команды. По результатам круговой системы третье место заняла команда из Новоклёмово, серебро — команда из Совхозной школы, а победу одержали девушки из Серебряных Прудов.
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Дайана Хусинова