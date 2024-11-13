Детсадовцев из Серебряных Прудов познакомили с роботом-рассказчиком

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Робот-рассказчик Tale- Bot Pro познакомил с основами программирования ребят из детского сада «Тополёк» при Совхозной школе городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Робот Tale- Bot Pro программируется кнопками «вперед-назад-влево-вправо», размещёнными у него на корпусе. Подъезжая к определенной клетке со встроенным головным сообщением, робот произносит предустановленный текст, давая инструкции или команды для дальнейшего программирования. Он также умеет поощрять правильное выполнение заданий», — говорится в сообщении.Встречу с роботом провела для детей воспитательница Анна Гаврилина в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сад» на тематической неделе «Инновационные технологии и практики».
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