В Сергиевом-Посаде продолжает работу выставка «У Лукоморья…»

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике с 24 мая работает выставка «У Лукоморья…».
Это камерная выставка, которая на время проведения стала частью экспозиции «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI вв.».
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
На выставке проходят интерактивные мероприятия «Там на неведомых дорожках» и «Музейные загадки» для дошкольников и детей, посещающих летние оздоровительные лагеря.
Мир с героями пушкинских произведений воплощен в керамическом материале, созданном скульпторами и живописцами известных российских предприятий (Ленинградского, Дулевского, Дмитровского, Турыгинского фарфоровых заводов, Конаковского фаянсового завода и т.д.).в XX — начале XXI в.
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
Среди произведений, созданных на пушкинскую тему, представлены сервизы В.Н. Васильева, скульптуры П.М. Кожина, Л.П. Азаровой, С.М. Орлова с жанровыми композициями и персонажами из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане». Их отличает оригинальность авторского прочтения темы и нестандартные композиционные решения.
На выставке также имеются скульптуры, изображающие самого поэта: бюст «А.С. Пушкин» А.Д. Корсикова, «Юный Пушкин» С.Б. Велиховой, «А.С. Пушкин на диване» И.Г. Фрих-Хара.
Выставка будет работать до 2 августа 2024 года.
Читайте также:
Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка
Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева
Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
«С кругом экспонатов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника и частных коллекций знакомятся все гости. Со времени начала работы — это 1392 человека, из них 614 детей», — рассказали в администрации музейного комплекса.
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
На выставке проходят интерактивные мероприятия «Там на неведомых дорожках» и «Музейные загадки» для дошкольников и детей, посещающих летние оздоровительные лагеря.
«Дети в восторге! Во-первых, экспонаты знакомят их со сказками Пушкина, многие из которых они не знают. Некоторые дети, как оказалось, вовсе не читали Пушкина. Во-вторых, они узнают, как выглядит, например, разбитое корыто или золотая рыбка, домик старика и старухи, как выглядит созданное сказочником волшебное пространство с ученым котом, зеленым дубом и персонажами, которые бродят по «неведомым» дорожкам», — поделились организаторы выставки.Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
Мир с героями пушкинских произведений воплощен в керамическом материале, созданном скульпторами и живописцами известных российских предприятий (Ленинградского, Дулевского, Дмитровского, Турыгинского фарфоровых заводов, Конаковского фаянсового завода и т.д.).в XX — начале XXI в.
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
Среди произведений, созданных на пушкинскую тему, представлены сервизы В.Н. Васильева, скульптуры П.М. Кожина, Л.П. Азаровой, С.М. Орлова с жанровыми композициями и персонажами из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане». Их отличает оригинальность авторского прочтения темы и нестандартные композиционные решения.
На выставке также имеются скульптуры, изображающие самого поэта: бюст «А.С. Пушкин» А.Д. Корсикова, «Юный Пушкин» С.Б. Велиховой, «А.С. Пушкин на диване» И.Г. Фрих-Хара.
«Создателем выставки стала заведующая сектором «Русское народное искусство XVII-XX веков» Татьяна Александровна Полосинова. А вдохновителем — конечно, сам поэт А.С.Пушкин», — объясняют сотрудники комплекса.Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
Выставка будет работать до 2 августа 2024 года.
Читайте также:
Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка
Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева
Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
Анастасия Бондарева