В Сергиевом Посаде устроят бесплатный концерт в честь трёх советских композиторов

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Концерт, посвящённый композиторам Василию Агапкину, Евгению Крылатову и Аркадию Островскому, состоится в четверг, 29 февраля, в большом зале дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В на концерте прозвучат песни, созданные на музыку этих композиторов. Это и знаменитый марш «Прощание славянки», и колыбельная «Спят усталые игрушки», «Прекрасное далёко» и «Три белых коня», «Пусть всегда будет солнце» и много других всенародно любимых произведений в исполнении коллективов дворца культуры», — отмечается в сообщении.Концерт начнётся в 19:00, вход свободный. Возрастных ограничений нет.
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