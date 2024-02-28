Выставку «Вокруг Левитана» в Звенигороде посетили более 26 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Более 26 тысяч человек посмотрели выставку выдающихся русских художников-пейзажистов «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея», которая проводилась в Звенигородском манеже в течение почти пяти месяцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции были представлены 45 картин из коллекции Русского музея и 11 — из собрания Звенигородского музея-заповедника. Зрители смогли увидеть работы друзей, учителей и последователей Исаака Левитана: Василия Поленова, Игоря Грабаря, Алексея Саврасова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Константина Коровина и многих других», — говорится в сообщении.Частью выставки стала мультимедийная программа «Слышать, как растёт трава» — на видео посетителям демонстрировали места, которыми вдохновлялись художники.
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