Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс

Фото: Дарья Шапочкина
Ребят из студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» ЦКиТ «Родники» наградили за победу в международном конкурсе. Об этом сообщил корреспондент.
На конкурс девочки вязали игрушки и делали своими руками кукол.
По итогам конкурса участницы студии заняли групповые и индивидуальные призовые места в номинации «Мир моими глазами».
Стоит отметить, что студия также планирует принять участие в крупном московском конркусе.
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«На конкурсе члены жюри задавали вопросы о том, как мы делаем наши игрушки, из чего, об их лицах и даже позах. Мы, конечно, с удовольствием всё подробно рассказывали. На конкурсе было представлено около 100 работ. Приятно, что нас оценили, и в каждой возрастной категории мы заняли призовые места», — поделилась руководитель студии «Город мастеров» Александра Каширина.
Стоит отметить, что студия также планирует принять участие в крупном московском конркусе.
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Мира Полтева