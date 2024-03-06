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Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс

06 марта 2024, 13:57
Фото: Дарья Шапочкина

Фото: Дарья Шапочкина

Ребят из студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» ЦКиТ «Родники» наградили за победу в международном конкурсе. Об этом сообщил корреспондент.
На конкурс девочки вязали игрушки и делали своими руками кукол.

«На конкурсе члены жюри задавали вопросы о том, как мы делаем наши игрушки, из чего, об их лицах и даже позах. Мы, конечно, с удовольствием всё подробно рассказывали. На конкурсе было представлено около 100 работ. Приятно, что нас оценили, и в каждой возрастной категории мы заняли призовые места», — поделилась руководитель студии «Город мастеров» Александра Каширина.


По итогам конкурса участницы студии заняли групповые и индивидуальные призовые места в номинации «Мир моими глазами».

Стоит отметить, что студия также планирует принять участие в крупном московском конркусе.

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В Твери прошел музыкально-поэтический спектакль-концерт

В Красногорске завершился 29-й турнир команд КВН
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В Красногорске завершился 29-й турнир команд КВН
05 марта 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

29-й турнир команд КВН городского округа Красногорск завершился во Дворце культуры «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В турнире приняли участие пять команд городского округа: «Кроксы» МБОУ СОШ № 15, «3К» Гимназия № 2, «Даёшь Молодежь» Лицей №4, «Закон Мёрфи» МАУК ККДК «Подмосковье» и «Импульс» Молодежный центр.

«Тема всей программы была посвящена “Сказе о правильном выборе”. Участники шутили на самые разные темы: от мировых новостей до проделок нейросетей, от жизни звезд интернета до школьных будней. Зрители могли насладиться множеством смешных миниатюр, посвященных сценам из жизни школьников, забавным ситуациям на уроках и переменах», — поделились пресс-службы.

Стоит отметить, что победителем 29-го турнира стала команда «3К» Гимназия №2.

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В Твери прошел музыкально-поэтический спектакль-концерт
05 марта 2024, 17:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Артисты из Подмосковья приняли участие в музыкально-поэтическом спектакле-концерте в Твери. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Одна у человека мама — и Родина одна» по творчеству народного артиста России и СССР Иосифа Кобзона проходил в мультимедийном парке «Россия — моя история».

«Среди участников проекта были представители Московской области солисты Театра песни «Лилиум» Одинцовского Центра культурного развития, музыканты Одинцовского Молодежного оркестра, участницы Ансамбля барабанщиц Культурно-досугового центра «Полёт». Спектакль-концерт объединил известные композиции советской и российской эстрады, песни из любимых кинофильмов, а также музыкальное наследие Иосифа Кобзона», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого,режиссер проекта заслуженный артист России Сергей Маховиков отметил, что подобные мероприятия помогают воспитывать чувство патриотизма у молодого поколения.

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В Красногорске 7 марта состоится открытие выставки «Женский день» в Музее Победы
05 марта 2024, 12:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Выставка «Женский день» в Музее Победы: уникальные украшения и аксессуары советских женщин. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Выставка будет приурочена к празднованию Международного женского дня. Она представляет собой экспозицию предметов обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века.

«Выставка организована с использованием предметов из фондов Музея Победы, включая деревянные шкатулки, сделанные военнопленными в лагере №27 и переданные музею их потомками. Шкатулки поражают своей уникальностью и красотой, они выполнены из различных пород дерева и имеют оригинальную резьбу. Кроме шкатулок, на выставке представлены и другие не менее интересные предметы: женская кожаная сумочка, веер из слоновой кости и оригинальные самодельные цветочные украшения. Все эти предметы являются отражением эпохи и позволяют посетителям окунуться в атмосферу прошлого», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить,что все желающие смогут посетить экспозицию до 17 марта 2024.

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#красногорск
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В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу
05 марта 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Празднование Масленицы проведут в парке «Победа» Талдомского городского округа в воскресенье, 17 марта, в программе праздника концерт, ярмарка, конкурс кулинаров и чаепитие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На празднике будет работать кулинарная мастерская «БлинОК», состоится масленичное чаепитие и гастрономический конкурс «Пальчики оближешь». Гостей праздника также ждёт огненное шоу, концерт, различные игры и забавы, а для малышей устроят катание на пони», — говорится в сообщении.
В торговой зоне, которую откроют на праздник, можно будет купить продукты от местных производителей: сыры, мёд, колбасы, выпечку. Будут также представлены различные сувениры и ремесленные изделия.
Праздник начнётся в 11:00 и продлится до 16:00.

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В Дмитрове состоится открытие выставки живописи Ильи Чируна
04 марта 2024, 16:38

Фото: пресс-служба министерства кульутры и туризма Московской области

Дмитровский кремль приглашает на открытие выставки Ильи Чируна. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и тризма Московской области.
Выставка «Свет» откроется 7 марта в Музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля.

«Илья Владимирович Чирун родился 1985 году в Яхроме. Тонкостям изобразительного искусства учился у известных художников. Художник следит за тенденциями современного искусства, экспериментирует с техникой письма и материалами.В его работах сочетаются классические приемы импрессионизма с уникальными авторскими находками, но приоритетным направлением в творчестве мастера остается реализм. В экспозиции будут представлены живописные работы в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 14 апреля 2024 года.

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#подмосковье
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Шедевры под лупой: в Серпухове открылась выставка микроминиатюр
04 марта 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Шедевры микроискусства» открылась в музейно-выставочном центре городского округа Серпухов, на ней представлены произведения, рассмотреть которые можно только с помощью микроскопа, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Автор работ — мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин. Свою первую миниатюру он выполнил на рисовом зёрнышке уже более 25 лет назад. Сейчас в коллекции художника более 250 работ. В экспозицию попали 40 из них, в том числе — внесённые в Книгу рекордов Гиннеса и Российскую книгу рекордов», — говорится в сообщении.
Каждая работа снабжена специальной оптической системой, позволяющей рассмотреть миниатюру во всех деталях.

Выставка будет работать до 21 апреля, возрастных ограничений нет.

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#минкульттуризма мо
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Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»
04 марта 2024, 03:50

Фото: iStock/ vadimrysev

Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт израильской телерадиовещательной корпорации Kan.
Ранее организаторы песенного конкурса отвергли предложенную Израилем песню October Rain («Октябрьский дождь»), усмотрев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают погибших на войне солдат, что сочли намеком на октябрьские события 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. Представлять страну на Евровидении должна 20-летняя Эден Голан — участница пятого сезона российской версии «Голос. Дети».

Согласно правилам «Евровидения», в выступлениях участников не должно быть политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений и рекламы.

В 2024 году «Евровидение» пройдет в городе Мальмё на юге Швеции, финал состоится 11 мая. Россия отстранена от участия с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды
04 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на Московской неделе моды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Ривелли поучаствует в показе Maison Esve, начало которого запланировано на 17.00 4 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. За это время должны состояться более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров, который пройдут в «Манеже» и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят такие российские дизайнеры как Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди и Лара Суровая. Среди иностранных дизайнеров: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). Программа недели моды также включает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.

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В Коломне проведут весенний показ мод
01 марта 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Показ весенне-летних коллекций одежды российских модельеров проведут в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Гости показа увидят повседневные, вечерние, этнические и свадебные наряды от модельеров Лады Левиной, Ларисы Банакиной, Елены Сединкиной, Анны Родиной, Натальи Рябцевой, Анастасии Завацкой, Евгении Рябцевой, Надежды Иншаковой, Ольги Филатовой, Ольги Балашовой, Елены Дмитриевой и Светланы Оспищевой», — говорится в сообщении.
Показ организован по инициативе хореографа, руководительницы модельной студии «Очарование» Альбины Ивлевой. Моделями на показе будут ученицы этой студии.

Показ состоится в 16:00, вход свободный, количество мест ограничено. Возрастные ограничения — 12 .

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#коломна
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#культура
#минкульттуризма мо
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