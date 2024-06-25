Для воспитанников дневного лагеря в Шатуре организовали спортивные эстафеты

Фото: Михаил Мартыненко
Несколько спортивных эстафет провели для детей из лагеря дневного пребывания при Петровской школе в Шатуре в рамках игровой программы «Мы — будущие олимпийцы», передаёт корреспондент Михаил Мартыненко.
Спортивный праздник для ребят утроили сотрудники Петровского дома культуры. Подробности рассказала режиссёр «ЦДК Нариманова Петровского дома культуры» Надежда Камерцель.
У мероприятия была и образовательная составляющая: ребят посвятили в историю Олимпийских игр, объяснили, что олимпийский символ — пять разноцветных переплетённых колец — означает пять континентов Земли, а также рассказали о традициях, связанных с олимпийским огнём.
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«Дети активно участвовали в эстафетах: «Олимпийский огонь», «Закинь мяч», «Хоккей с мячом», «Бадминтон», «Футболисты», «Перетягивание каната». Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплочённость и взаимовыручку», — сказала Камерцель.
У мероприятия была и образовательная составляющая: ребят посвятили в историю Олимпийских игр, объяснили, что олимпийский символ — пять разноцветных переплетённых колец — означает пять континентов Земли, а также рассказали о традициях, связанных с олимпийским огнём.
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Лев Каштанов