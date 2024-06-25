Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе сочинений

Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе сочинений

25 июня 2024, 13:40
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Оригинал
Учащиеся Подмосковья могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу сочинений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций пройдет в три этапа.

«Конкурс проводится среди четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Тематические направления проекта охватывают широкий спектр культурных и научных тем, отмечая значимые юбилеи и важные события в истории России», — поделились в министерстве.



В рамках конкурса учащиеся могут прислать работы в жанре рассказа, сказки, письмо, дневника и заочной экскурсии. Полную информацию о конкурсе и анкету на участие можно найти найти на официальном сайте акции «Всероссийский конкурс сочинений».

Читайте также:

Для воспитанников дневного лагеря в Шатуре организовали спортивные эстафеты

В министерстве образования Подмосковья провели заседание родительского штаба

В Подмосковье прошел отборочный этап по парикмахерскому мастерству
#конкурс
#студенты
#экскурсии
#акции
#минобразования мо
В Подмосковье при сортировке мусора нашли золотой ключ и раритетный приёмник
25 июня 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Трехпрограммный советский радиоприёмник и ключницу «Золотой ключик на удачу» обнаружили на сортировочной ленте в одном из подмосковных комплексов по переработке отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Недавно был найден знаменитый трехпрограммник — радиоприемник, который был популярен в домах 30 лет назад. Этот экспонат отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея для отображения времени. Также на сортировке была обнаружена ключница «Золотой ключик на удачу», — говорится в сообщении.

Оба предмета стали экспонатами в филиалах музея «Культурный слой». Все предметы, собранные в этом музее, были когда-то выброшены их владельцами, однако внимание работников и грамотная система сортировки помогла спасти эти предметы от уничтожения. Некоторые из этих вещей немало стоят, а некоторые обладают исторической ценностью.

Филиалы музеев «Культурный слой» расположены в КПО «Нева» в Солнечногорске и КПО «Восток» в Егорьевске.

Читайте также:

На подмосковном предприятии по переработке отходов нашли шапку Мономаха

Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора

Как правильно сортировать мусор в Подмосковье
#минчистоты
#раздельный сбор мусора
#кпо
#музей
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт обвинил Apple в колониальной политике и призвал покупать российские аналоги
Интернет-эксперт Букштейн: на российском рынке большое количество аналогов Apple
25 июня 2024, 14:10

Фото: istockphoto / Uladzimir Zuyeu

В Госдуму внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с «Радио 1» рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.

«Это колониальная политика. Эту тему поднимают уже давно. Apple стоял твердо на своей позиции. То есть получать доходы с миллионов реализованных аппаратов можно, а дать пользователю нормально функционировать нельзя. В RuStore можно скачивать и нужно. Но решили уже дойти до законодательного решения, потому что несколько лет уговаривали — ни в какую. Тем более, что сейчас Apple не поставляет напрямую свою продукцию», — поделился спикер.

Он добавил, что за большую стоимость смартфонов покупателю придется еще и «извращаться и что-то придумывать, чтобы скачать программу российского предприятия».

«На сегодняшний день на российском рынке достаточно большое количество аналогов продукции Apple. Для массового пользователя эти все «возможности» не особо то и нужны. <…> Нужно было принять такой законопроект давно, но боялись нарушить рынок. А сейчас, когда компания самостоятельно его покинула, потери для пользователей никакой нет», — подчеркнул Леонтий Букштейн.

Читайте также:

Россиян предупредили о новой мощной волне мошенничества в WhatsApp

Раскрыты уловки магазинов, разоряющие покупателей

В России предложили лишение водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»
#интернет
#рынок
#политика
#радио
#банки
#законопроект
#предприятия
#смартфон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый детский сад на 300 мест построят в Пушкинском округе
25 июня 2024, 14:07

Фото: ресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкино появится новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Новый детсад будет расположен вблизи улицы Зеленая роща.Новость о том, что в округе появится новое дошкольное учреждение, вызвало позитивную реакцию жителей.

«Новое современное учреждение рассчитано на комфортное размещение 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. В рамках реализации проекта будет создано 62 новых рабочих места. Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик будущего детского сада. Также по проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с озеленением», — поделились в пресс-службе.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Читайте также:

Замглавы Пушкинского проверила благоустройство «народной тропы» в Правдинском

В Пушкино пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Пушкине провели акцию памяти и скорби
#строительство
#благоустройство
#пушкино
#детсад
#ярмарки
#пушкинский округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юристы оценили вероятность привлечения иноагента Волкова* по экстремистским статьям
Юристы: на Волкова могут завести новое уголовное дело за призыв к экстремизму
25 июня 2024, 13:39

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Юристы России высказали мнение относительно слов Леонида Волкова* о поддержке «смелых людей», совершающих диверсии и саботажи. По мнению экспертов, за подобные высказывания его можно привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, сообщает RT.
«Это офигенно! Есть люди, которые… акции гражданского неповиновения устраивают и даже какие-то военные склады взрывают. Молодцы, честь им и хвала. Поддерживаю максимально», — заявил Волков.

В этих словах усматриваются признаки ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства»), рассказала RT адвокат Сталина Гуревич, в прошлом следователь прокуратуры.

Заслуженный юрист России, бывший сотрудник МВД Иван Соловьёв обнаружил в этих высказываниях признаки ст. 280 УК РФ.

«Подобные высказывания можно трактовать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — заключил Соловьёв.

Читайте также

Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов

«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина

Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины


* Физлицо, признанное иностранным агентом
#мвд
#юрист
#ук
#адвокат
#наказание
#иноагент
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитальный ремонт школы №2 в Домодедове завершат к 1 сентября
25 июня 2024, 13:29

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капремонт здания школы №2 имени М. Д. Глазова проводят на Рабочей улице в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, завершить все работы должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, в здании устанавливают оконные блоки, укладывают плитку и штукатурят стены. Кроме того, ведётся обустройство входных групп и инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Согласно плану, в рамках капитального ремонта школы подрядчик должен обновить кровлю, входные группы и отмостки, утеплить помещения, заменить все инженерные системы, в помещениях обновить окна, стены, полы и потолки, отремонтировать лестницы, установить новую сантехнику, мебель и оборудование, необходимое для учебного процесса.

Отмечается, что здание домодедовской школы №2 было построено в 1956 году, его общая площадь составляет около 7,2 тыс. квадратных метров.

Читайте также:

Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%

Капитальный ремонт школы в селе Братовщина готов на 65%

В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада
#капремонт
#домодедово
#капитальный ремонт
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог рассказала, как поднять самооценку и перестать ревновать
Психолог Кардиакос: со страхом одиночества необходимо работать
25 июня 2024, 13:27

Фото: istockphoto/fizkes

Ревность — это чувство неуверенности в себе, подпитанное страхом потерять партнера. Специалисты считают, что эти неприятные ощущения в той или иной степени свойственны всем.
Как работать с ревностью в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее мнению, нужно понять чего именно вы боитесь.

«Если мы работаем со страхом повторения, то здесь помогает когнитивно-поведенческая терапия, когда мы начинаем оспаривать свои мысли. Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова. Я нахожусь в новых отношениях, я принимаю новые действия, я уже прошёл тот этап. Нужно напоминать себе о различиях», — сказала Анастасия.

Если человек не уверен в себе, самооценку можно поднять с помощью действий, которыми он будет гордиться. Ставить маленькие цели в течение дня и достигать их, начать уделять себе больше времени, выглядеть лучше не для партнера, а для себя — существует много подобных способов, заверила специалист.

«Если партнер очень хорош, важно помнить, что выбрал он именно вас. Вы с ним подходите друг к другу нужными детальками. Возможно, вы совсем другой, но в паре часто бывает так — кто-то один более социально заметный, чем второй. И это абсолютно не значит, что второй хуже. Он дополняет в другом», — рассказала психолог.

«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности
«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности

Если вы ощущаете страх одиночества, то с этим необходимо работать, отметила Кардиакос. Существует специальная техника — нужно выписать всех родственников, знакомых, друзей и посмотреть сколько людей вас окружает. Если в отношениях с ними есть недосказанность, то это важно проговорить.

«Про страх любить и быть уязвимым: глубокая любовь уязвляет так или иначе. Делает нас и слабым, и сильным одновременно. Чем мы сильнее любим, тем мы в чём-то слабее, как при рождении детей. В любой работе с такими тревожными состояниями помогает некоторое сведение фантазии к реальности, потому что тревога — это выдуманная идея о будущем, а ревность — выдуманная идея о настоящем», — объяснила эксперт.

Нужно научиться успокаивать именно себя, а не требовать доказательств верности от партнера, заключила Анастасия Кардиакос.

Читайте также:

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства
#психолог
#страх
#эксперт
#техника
#любовь
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказал, какой погоды ожидать в Москве до конца июня
Синоптик Цыганков: до конца месяца москвичей ожидает хорошая погода
25 июня 2024, 13:11

Фото: IStock/Xurzon

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице на ближайшую неделю, передает RT.
Синоптик сообщил, что в июне в Москве выпало более чем вдвое осадков больше нормы. Однако в оставшийся месяц жителей столицы ожидает теплая сухая погода, но есть вероятность небольших дождей во вторник и среду.

«Ветер у нас всё ещё в северном направлении — северный, северо-западный, 11 м/с. В среду-четверг до 15 м/с порывы. А в выходные 3—8 м/с. Температуры ночные свежие и, в принципе, соответствуют норме. В пределах 11... 13 °С. И только 1 июля потеплее, до 15... 20 °С. А дневная температура в пределах 22... 24 °С. В воскресенье предварительно 26... 31 °С», — заключил синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.

Читайте также

Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в июле

В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов

Удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея
#подмосковье
#погода
#температура
#выходные
#ветер
#москва
#дождь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 3,4 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье
25 июня 2024, 12:36

В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,4 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автомобили были эвакуированы в связи с нарушениями правил остановки и стоянки.

«Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории региона 112 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья .Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствую проезду экстренных служб», — подчеркнули в пресс-службе.

Эвакуация автомобиля на штраф-стоянку производится, если авто было припарковано в зоне действия запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», на пешеходном переходе и местах остановки общественного транспорта.

Читайте также:

Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%

В Лыткарино обустроят пирс для вейкбордистов

В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров-льготников
#штраф
#автомобили
#остановки
#эвакуация
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье выявили более 500 захваченных лесных участков
25 июня 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 500 самовольно занятых участков леса выявили на территории Московской области с начала текущего года патрули лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На территории всех подмосковных лесничеств выявлено 503 факта самовольного занятия лесных участков», — уточнил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Больше всего таких нарушений было обнаружено в Волоколамском лесничестве: там с начала года зафиксировано 175 случая самозахвата земель. На втором месте антирейтинга оказалось Московское учебно-опытное лесничество с 58 занятыми участками, а на третьем — Подольское лесничество, где выявили 55 нарушений. Кроме того, 35 участков самовольно заняли в Звенигородском лесничестве.

В Комлесхозе пояснили, что дачники присоединяют к своим участкам лесные территории и используют по своему усмотрению: возводят постройки, устраивают огород, сажают плодовые деревья, делают компостные кучи или складируют стройматериалы.

Всего по факту нарушений был составлен 391 протокол. Виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей, кроме того, они обязаны возместить вред, причинённый лесным землям.

Читайте также:

Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку

В подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад

В подмосковных лесах зацвели первые орхидеи
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
#земельные участки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф