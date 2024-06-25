Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе сочинений

Капремонт здания школы №2 имени М. Д. Глазова проводят на Рабочей улице в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, завершить все работы должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.