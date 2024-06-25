Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе сочинений

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Учащиеся Подмосковья могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу сочинений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций пройдет в три этапа.
В рамках конкурса учащиеся могут прислать работы в жанре рассказа, сказки, письмо, дневника и заочной экскурсии. Полную информацию о конкурсе и анкету на участие можно найти найти на официальном сайте акции «Всероссийский конкурс сочинений».
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«Конкурс проводится среди четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Тематические направления проекта охватывают широкий спектр культурных и научных тем, отмечая значимые юбилеи и важные события в истории России», — поделились в министерстве.
В рамках конкурса учащиеся могут прислать работы в жанре рассказа, сказки, письмо, дневника и заочной экскурсии. Полную информацию о конкурсе и анкету на участие можно найти найти на официальном сайте акции «Всероссийский конкурс сочинений».
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Мира Полтева