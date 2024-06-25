В министерстве образования Подмосковья провели заседание родительского штаба

Фото: пресс-службе министерства образования Московской области
В министерстве образования Московской области прошло заседание родительского штаба. Об этом сообщила пресс-службе министерства образования Московской области.
В встрече приняли участие министр образования региона Артём Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и члены родительской общественности.
В летний период члены штаба общественного контроля будут проверять как ведутся работы на ремонтирующихся объектах, а также осмотрят здания, которые будут открыты к началу учебного года.
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«Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ – эта тема особенно волнует родителей наших школьников. Для нас важно постоянно быть в контакте с родителями и получать обратную связь», – поделился министр образования Московской области Артём Охрименко.
В летний период члены штаба общественного контроля будут проверять как ведутся работы на ремонтирующихся объектах, а также осмотрят здания, которые будут открыты к началу учебного года.
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Мира Полтева