В министерстве образования Подмосковья провели заседание родительского штаба

Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день

Родились в этот день

Умерли в этот день

Именины

Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 25 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакцияДень мореплавателя был учрежден государствами, входящими в Международную морскую организацию, которые в свою очередь входят в ООН. Постановление подписали на конференции в Маниле в 2010 году. В этот день проводятся многочисленные торжественные мероприятия.День дружбы и единения славян – международный праздник, который отмечается во многих странах мира. В этот день славяне демонстрируют общность с миллионами людей, схожих своими корнями, культурой и традициями.Народно-христианский праздник Петр Солнцеворот отмечается ежегодно 25 июня. В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. В этот день завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней.25 июня отмечается Всероссийский день национальной гордости. Праздник был учреждён для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, а также стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.25 июня свой профессиональный праздник – День работника статистики Российской Федерации – отмечают сотрудники Росстата. Больше двухсот лет назад, именно в этот день, в императорской России было создано первое статистическое отделение.25 июня — День улыбок незнакомым людям. Широкая улыбка – не только признак хорошего настроения. Медицина показывает, что она способна принести неоценимую пользу нашему здоровью.25 июня в мире отмечается Глобальный день «Битлз». Появился он в 2009 году. Дата выбрана неслучайно, так как 25 июня 1967 года ливерпульская четверка выступила в эфире Our World с песней «All You Need Is Love». Цель акции заключается в том, чтобы создать всемирно признаваемый день и поблагодарить Битлз за все, что они сделали для глобальных перемен.Эта технология появилась в США в 1951 году и навсегда сменила будущее телесмотрение.Во многих странах мира 25 июня отмечается Международный день сомообразных. Этот праздник был изначально провозглашен в США президентом Рональдном Рейганом.25 июня — День клубничного парфе. Мороженое, слоеное с шоколадом и бисквитом, всегда хорошо, но клубничное парфе прекрасно подойдет для жарких летних дней.25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Это хроническое заболевание, при котором на коже появляются белые пятна, склонные к росту и слиянию. Кроме кожи могут поражаться волосы, сетчатка глаза и мозговые оболочки. День 25 июня был избран в честь памяти о выдающемся певце Майкле Джексоне, который страдал этим недугом до самой смерти.Владимир Крамник (1975) — российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.Тимур Бекмамбетов (1961) — казахстанско-российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.Владимир Толоконников (1943) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.Альберт Филозов (1937) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.Чарльз Шеффилд (1935) — американский писатель-фантаст.Арсений Тарковский (1907) — советский поэт, переводчик, прозаик.Владимир Коккинаки (1904) — советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.Джордж Оруэлл (1903) — британский писатель и публицист.Алексей Ухтомский (1875) — советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР.Вальтер Нернст (1864) — немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.Антонио Гауди (1852) — испанский архитектор.Майкл Джексон (2009) — американский певец, танцор и автор песен.Евгений Моргунов (1999) — советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР (1978).Жак-Ив Кусто (1997) — французский океанограф и путешественник.Мишель Фуко (1984) — Французский философ, теоретик культуры и историк.Эрнст Гофман (1822) — немецкий писатель, композитор, дирижер.Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.