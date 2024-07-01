Для долголетов из Шатуры провели тренировку по сапбордингу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Первую тренировку по плаванию на сапбордах провели на городском пляже Шатуры для членов местного клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В тренировке приняли участие десять пенсионеров из Шатуры и Рошаля. Первая часть занятия прошла на берегу, затем долголетам раздали спасательные жилеты, и группа вышла в плавание на досках», — говорится в сообщении.Тренировку провёл инструктор Даниил Тиняков.
«Для того, чтобы продуктивно и качественно поплавать на сапе, никакие особые навыки не нужны. Это своего рода активный отдых на свежем воздухе», — отметил Тиняков.Он добавил, что сапбординг укрепляет мышцы и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.
Занятие понравилось долголетам, поэтому сапбординг постараются включить в перечень еженедельных занятий клуба.
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