Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года

Видео: пресс-служба Минсптройкомплекса МО
Капитальный ремонт Дома культуры им. Нариманова проводится в Шатуре, в настоящее время работы на объекте ведутся демонтажные работы, завершить капремонт планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершается демонтаж внутренних конструкций, эти работы завершены на 60 процентов. В зрительном зале установлены строительные леса. Скоро рабочие приступят к замене кровли и примутся за монтаж перекрытий между этажами», — говорится в сообщении.ДК имени Нариманова был построен почти о лет назад по проекту архитекторов братьев Весниных. В ходе капитального ремонта планируется восстановить исторический облик здания, полностью обновить инженерные сети и оборудование, а также провести работы по отделке внутренних помещений.
Читайте также:
В подмосковном посёлке Миронцево отремонтируют котельную
В Химках начнётся капитальный ремонт 25 многоквартирных домов
Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове достигла 80%
Лев Каштанов