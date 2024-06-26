В Шатуре прошла массовая утренняя зарядка для участников «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Активные долголеты из Шатуры приняли участие в массовой утренней зарядке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Зарядку провели в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Участие в мероприятии приняли свыше 70 долголетов округа.
Депутат Совета депутатов Александр Гуреев торжественно вручил дипломы и подарки победителям шахматно-шашечного турнира. После этого состоялся праздничный концерт, который исполнили творческие коллективы округа. Этот концерт стал ярким завершением спортивного дня.
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«Люди старшего поколения приняли участие в шахматном и шашечном турнирах, занятиях по гимнастике и скандинавской ходьбе. Для участников был проведён комплекс спортивных упражнений, который подготовил мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, победитель и призёр международных и всероссийских соревнований Сергей Жуков.Также желающие могли поиграть в настольный теннис, петанк и дартс», — рассказали в пресс-службе.
Депутат Совета депутатов Александр Гуреев торжественно вручил дипломы и подарки победителям шахматно-шашечного турнира. После этого состоялся праздничный концерт, который исполнили творческие коллективы округа. Этот концерт стал ярким завершением спортивного дня.
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Мира Полтева