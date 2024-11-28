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Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Два каширских медика стали в 2024 году участниками программы «Земля врачам». Это участковые педиатры детского поликлинического отделения Каширской больницы Анна Сарычева и Замира Адирова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь каширским детям, заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей», – отметил главврач больницы Юрий Володин.
В Подмосковье действует несколько мер поддержки врачей. Одна из них – стартовавшая в 2021 году программа «Земля врачам».



Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, стаж работы которых в областных медучреждениях – не менее трёх лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте. Затем необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг.

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Пациенту Детского центра в Красногорске восстановили оторванную фалангу пальца
28 ноября 2024, 19:53

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске помогли ребёнку с оторванной фалангой пальца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В центр поступил восьмилетний мальчик, который во время игры случайно прищемил палец на руке тяжёлой металлической дверью. В результате оторвался кусочек мягкой ткани на фаланге пальца. К счастью, кость не пострадала. Хирурги провели операцию методом вшивания пальца в область ладони для формирования кровоснабжаемого лоскута», – говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства врачи контролировали воспаление и динамику заживления пальца. Через некоторое время школьника выписали домой.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

В течение месяца мальчику нужно будет растягивать место под пришитым пальцем с помощью специальных салфеток. Затем врачи проведут повторную операцию с иссечением лоскута и исправлением донорского ложа.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых
Врач Неронов заявил о возможности гепатита из-за осложнений кори у взрослых
28 ноября 2024, 19:10

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что у взрослых корь может вызвать осложнения и даже привести к гепатиту.
«Корь у взрослых — это не только высокая температура и сыпь. Это заболевание, которое может повлечь за собой тяжёлые последствия для здоровья, поэтому важно не только вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, но и заранее позаботиться о профилактике, особенно в условиях роста заболеваемости. Своевременная вакцинация позволяет избежать болезни и сохранить здоровье даже в случае контакта с инфицированными», — добавил в беседе с «Известиями» Неронов.

Ранее заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.

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Психолог раскрыла, как распознать шопоголизм
Психолог Зайцева: шопоголизм работает как искаженное удовлетворение потребностей
28 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/wikoski

Шопоголизм — это не просто вредная привычка, а зависимость и заболевание, которое работает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Об этом в канун дня скидок, так называемой «Черной пятницы», сообщила заведующая лабораторией клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева. По ее словам, шопоголизм выглядит как хаотичное потребление, которое не поддается логическому осмыслению.
«Любая зависимость, шопоголизм в том числе, это не просто вредная привычка, а заболевание. Если говорить про психологические механизмы, зависимость возникает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Чувство вины, сожаление, самобичевание усиливают потребность в хаотичных покупках, а хаотичные покупки усиливают чувство вины. Человек оказывается в замкнутом круге», — рассказала эксперт в беседе с «Татар-информ».
Зайцева подчеркнула, что перед покупкой шопоголик всегда испытывает эмоциональный подъем и возбуждение, но после резко успокаивается и даже начинает испытывать вину. Как показывает практика, отметила психолог, потом купленная вещь пылится на полке без дела.

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«Приступ во сне»: Невролог заявил, что каждый человек хотя бы раз переживает эпилепсию
Невролог Хорошев: приступ эпилепсии случается с каждым человеком
28 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/Tunatura

Эпилепсия — достаточно распространенное заболевание, занимающее третье место в мире среди неврологической патологии.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый человек проживает приступ эпилепсии.

«В той или иной степени эпилептический приступ переживает любой из нас: кто-то во сне, кто-то наяву. Приступы бывают генерализованные, судорожные — в разных видах. Как правило, многие даже не понимают, что они пережили, скажем, эпилептический припадок. Но есть люди, у которых приступы бывают гораздо чаще — раз в год, раз в несколько лет — их называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Таким людям опасно находиться в местах, которые могут привести к повышению температуры тела», — рассказал эксперт.

Напомним, что для лечения эпилепсии используют противосудорожные препараты, которые рекомендует лечащий врач. Иногда показано хирургическое вмешательство — в том случае, если болезнь не поддается лекарственной терапии.

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В Подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились более 560 специалистов
28 ноября 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Программа «Приведи друга» позволяет сотрудникам медицинских учреждений Московской области получать премии за привлечение новых специалистов. Например, если медицинский работник трудоустроит врача, он может получить премию до 50 тысяч рублей. Если же он примет на работу фельдшера или медсестру, то его премия составит до 25 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Программа особенно востребована среди медицинских сестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Больше всего участников программы работают в городах Красногорск, Щёлково, Истра и Домодедово.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: 50 % сразу после трудоустройства и ещё 50 % через три месяца работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полный рабочий день и не работать ранее в течение последних шести месяцев в подмосковных медицинских учреждениях.

Важно отметить, что в Московской области существуют и другие социальные программы для медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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Косметолог раскрыла, кому строго противопоказаны инъекции филлеров
Косметолог Рябинова: инъекции филлеров противопоказаны аллергикам и беременным
28 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/yacobchuk

Инъекции филлеров, которыми корригируют морщины и форму лица, строго противопоказаны аллергикам, беременным и женщинам в период лактации. Об этом сообщила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. По ее словам, для процедуры существуют серьезные медицинские противопоказания, которые нельзя игнорировать, поскольку это может быть опасно для жизни.
Рябинова перечислила основные противопоказания к филлерным инъекциям. Первое — склонность к образованию келоидных рубцов. Процедура при такой особенности организма способна вызвать разрастание рубцовой ткани. Второе — аллергия на гиалуроновую кислоту. Игнорирование этого этапа может привести к тяжелым аллергическим реакциям, включая анафилактический шок, подчеркнула косметолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Третье — беременность и период лактации. Введение филлеров может привести к непредсказуемым результатам. Четвертое — инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Инъекции могут привести к осложнению болезней и тяжелым последствиям.

В то же время стало известно, действительно ли опасен тальк, используемый в косметической пудре, тенях, румянах и присыпках. Все началось с зарубежной статьи о наличии вредного асбеста в косметике. Журналисты заявляли, что этот материал залегает на одном уровне с тальком и при обработке их частицы смешиваются.
«Тальковый камень добывают открытым способом, из него отсеивают массивные попутные минералы, а затем используют разные методы очистки, которые все равно не дают стопроцентного результата», — комментирует научный обозреватель Николай Гринько для «Москвы 24».
Гринько подчеркивает, что раздутый в СМИ шум вокруг этой темы можно игнорировать, так как количество асбеста в пудре ничтожно мало, а человек за жизнь вдыхает множество других, не самых полезных веществ.

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В ДКЦ Рошаля сделали операцию мальчику с гигантской кистой селезенки
28 ноября 2024, 14:39

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 12-летний Максим с редким заболеванием — «киста селезенки больших размеров». Диагноз был обнаружен случайно во время диспансеризации по месту жительства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология встречается только у 1% людей в мире. У Максима она возникла из-за врождённых особенностей организма.

«Мы провели Максиму развернутое КТ, которое подтвердило диагноз, киста была диаметром 12 см и занимала всю внутреннюю поверхность селезёнки. Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с использованием электроножа. Операция прошла без осложнений, селезенка была сохранена. Мальчика выписали домой и сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил заведующий отделением Детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Раньше подобные операции выполнялись с использованием больших разрезов длиной до 10 сантиметров, что приводило к серьёзным повреждениям кожи пациента и необходимости полного удаления селезёнки. Однако сегодня, благодаря малоинвазивной хирургии и внедрению электрохирургического оборудования, риск осложнений значительно снижается, процесс восстановления пациентов ускоряется, а болевой синдром становится менее выраженным.

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#врачи
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#минздрав мо
#хирург
#рошаль
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Врачи из Клина извлекли у мужчины 3 камня из мочеточников и спасли его почку
28 ноября 2024, 14:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Клиническую больницу поступил 40-летний мужчина с жалобами на боли в пояснице слева, которые беспокоили его на протяжении нескольких недель. После проведения обследования было обнаружено расширение внутренней части левой почки (пилоэктазия) размером 24 мм, отсутствие функционирования левой почки и наличие трёх камней в мочеточниках размером от 7 до 15 мм, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря современной высокотехнологичной аппаратуре мы смогли сохранить пациенту почку, восстановить функции мочеточников, вернуть трудоспособность и хорошее качество жизни», — сообщила врач-уролог Галина Баринова.
На данный момент мужчина выписан из больницы и продолжит лечение амбулаторно.

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#врачи
#лечение
#больницы
#минздрав мо
#операция
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В Московский областной онкодиспансер поступило два современных аппарата ИВЛ
28 ноября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оснащённых искусственным интеллектом, поступило в Московский областной онкодиспансер, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря новой технике мы можем не только проводить длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ. Высокоточный мониторинг и анализ большого числа показателей, их чёткая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и в несколько раз увеличат выживаемость тяжёлых больных», — заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера области Анна Светогор.
В министерстве отметили, что аппараты ИВЛ с искусственным интеллектом будут непрерывно анализировать состояние больного и автоматически выбирать оптимальные алгоритмы работы вентиляции лёгких для поддержки пациента.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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