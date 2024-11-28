Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Два каширских медика стали в 2024 году участниками программы «Земля врачам». Это участковые педиатры детского поликлинического отделения Каширской больницы Анна Сарычева и Замира Адирова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь каширским детям, заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей», – отметил главврач больницы Юрий Володин.В Подмосковье действует несколько мер поддержки врачей. Одна из них – стартовавшая в 2021 году программа «Земля врачам».
Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, стаж работы которых в областных медучреждениях – не менее трёх лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте. Затем необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская