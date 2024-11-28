Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО

«Меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на которых хотелось быть похожей. Прошло 18 лет, как я переступила порог школы в должности учителя начальных классов. У меня особая профессия. Самая большая награда и вдохновение для меня — это горящие понимающие глаза моих учеников» — рассказала учитель.