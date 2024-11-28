Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Вручение знаков отличия ГТО состоялось на торжественной линейке в средней школе №4 городского округа Кашира, заслуженные награды получили ученики, выполнившие нормативы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаки и удостоверения по различным ступеням от 2 до 6 получили 20 учеников школы №4. Знаки вручали директор спортивного клуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Светлана Княжничева и начальник Центра ГТО Николай Гайворонский», — говорится в сообщении.Отмечается, что перед церемонией вручения знаков ГТО грамоты и медали городского округа Кашира вручили трём ученицам: Алевтине Недовесовой и Анне Кондратьевой за первое и третье места на фестивале «Проплыви на норматив!», а также Анне Коростелевой за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!». Кроме того, Анна Кондратьева получила награду за занятое на этом фестивале третье место.
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