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Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Вручение знаков отличия ГТО состоялось на торжественной линейке в средней школе №4 городского округа Кашира, заслуженные награды получили ученики, выполнившие нормативы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Знаки и удостоверения по различным ступеням от 2 до 6 получили 20 учеников школы №4. Знаки вручали директор спортивного клуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Светлана Княжничева и начальник Центра ГТО Николай Гайворонский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед церемонией вручения знаков ГТО грамоты и медали городского округа Кашира вручили трём ученицам: Алевтине Недовесовой и Анне Кондратьевой за первое и третье места на фестивале «Проплыви на норматив!», а также Анне Коростелевой за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!». Кроме того, Анна Кондратьева получила награду за занятое на этом фестивале третье место.

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#кашира
#гто
#школа
#школьники
В Подмосковье с начала года построили 100 трансформаторных подстанций
28 ноября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сто трансформаторных подстанций построили на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Ввод новых подстанций повысит надежность и качество электроснабжения жителей области, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей», — отметили в министерстве.
Кроме того, в текущем году силами компании «Мособлэнерго» проведена реконструкция 178 трансформаторных подстанций: на объектах установили новое силовое и электрооборудование. Построено и реконструировано также почти 223 км линий электропередачи, в том числе более 83 км воздушных и 138,6 км кабельных линий.

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#подмосковье
#лэп
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Сотрудники «Мособлэнерго» провели уроки электробезопасности во Фрязино и Лосино-Петровском
28 ноября 2024, 11:36

Фото: Министерство энергетики Московской области

Сотрудники «Мособлэнерго» организовали традиционные уроки для школьников во Фрязино и Лосино-Петровском, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На уроках обсуждались вопросы пользы электроэнергии для людей, правила обращения с электроприборами и опасность поражения электрическим током при неисправном оборудовании (вилки, розетки, выключатели, шнуры и провода).

Детям рассказали о правилах поведения рядом с линиями электропередач и трансформаторными подстанциями, а также о действиях при обнаружении повреждений воздушных линий или открытых дверей в электроустановках.

Кроме того, школьникам показали предупреждающие плакаты, указывающие на наличие электричества на объектах, а также продемонстрированы методы реанимации человека в случае остановки сердца от удара током.

Специалисты «Мособлэнерго» каждый год проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Московской области. Кроме того, для учеников старших классов и колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании с целью профориентации и привлечения молодёжи к работе в сфере электроэнергетики.

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#мособлэнерго
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#уроки
#минэнерго мо
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Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря жилищной программе
28 ноября 2024, 11:34

Фото: istockphoto / marchmeena29

Учитель начальных классов из Красногорска Анна Михайленко воспользовалась программой «Социальная ипотека» и приобрела жильё недалеко от места работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Михайленко выбрала профессию учителя ещё много лет назад. Она понимает всю важность и ответственность своей работы, ведь именно первые учителя дают детям базовые знания, помогая им познавать окружающий мир.

«Меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на которых хотелось быть похожей. Прошло 18 лет, как я переступила порог школы в должности учителя начальных классов. У меня особая профессия. Самая большая награда и вдохновение для меня — это горящие понимающие глаза моих учеников» — рассказала учитель.
Узнав о программе «Социальная ипотека», женщина решила воспользоваться возможностью улучшить свои жилищные условия и купила двухкомнатную квартиру в Путилково.

Программа действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В ней могут участвовать медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

С полным перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

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#подмосковье
#учитель
#жильё
#семья
#социальная программа
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В Кашире-3 проведут приём жителей в формате выездной администрации
28 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выездную администрацию проведут в Кашире-3 в понедельник, 2 декабря, местные жители смогут пообщаться с представителями руководства округа и подведомственных служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители получат консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, социального обеспечения и предпринимательства. Кроме того, жители могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Выездная администрация будет проводиться в Каширском молодёжном центре, адрес: город Кашира, улица Ленина, дом №9/1. Начало в 17:00.

В пресс-службе также напомнили, что приём граждан в администрации округа проводится раз в месяц, а в территориальных отделах — три раза в месяц. Уточнить время и место приёма, а также записаться можно по телефону: 8 (49669) 2-87-77.

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#кашира
#выездная администрация
#жители
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Расписание на Ленинградском направлении изменится с 29 ноября по 2 декабря
28 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 29 ноября по 2 декабря из-за работ по модернизации станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда временно отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участке Москва – Тверь – Москва, а у ряда электричек сократят число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#ленинградское направление
#железная дорога
#электрички
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В Подмосковье рассказали о методах плавного перехода ребенка из детского сада в школу
28 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство образования Московской области

В 2022 году стартовал региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» для дошкольных образовательных учреждений. Цель проекта — обеспечить плавный переход детей от дошкольного образования к школьному. С 2023 года все образовательные учреждения Московской области, работающие по программам дошкольного образования, стали участниками проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
В течение года проводились обучающие вебинары с практическими занятиями и очные семинары, в которых участвовали более 2 тысяч воспитателей.

27 ноября 2024 года прошёл заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта „Предшкола“». На нём обсуждали потребности и пожелания при составлении списка предметно-развивающей среды на 2025 год и проводили мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Некоторые успешные практики проекта «Предшкола»: «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Они направлены на индивидуальный подход к каждому ребёнку, развитие коммуникативных навыков, самостоятельности и креативности.

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#воспитатели
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Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников
Блогер Лебедев заявил, что принял сотрудника полиции за телефонного мошенника
28 ноября 2024, 10:31

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял сотрудников полиции за телефонных мошенников. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в один из дней ему позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лебедев решил не продолжать разговор и повесил трубку. Дизайнер объяснил, что представители госорганов не звонят по телефону.

После этого ему позвонили еще раз с другого номера. Когда Лебедев взял трубку, то услышал тот же голос, сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Через некоторое время неизвестный написал ему в мессенджере с просьбой выйти на связь. Блогер добавил его в черный список.

«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: "Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?"», — рассказал дизайнер.

Звонок от настоящих полицейских очень тяжело отличить от звонка мошенника, добавил Лебедев. Он заключил, что представителям госструктур необходимо дополнительно сообщать людям о звонке.

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#мошенники
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Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»
28 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/Sitikka

Житель Краснодара Султан, который помог организовать эвакуацию пассажиров из горящего самолета Superjet в Анталье, рассказал, что обратился за помощью авиакомпании «Азимут», но получил отказ. Об этом пишет РИА Новости.
Из-за ЧП Султан опоздал на пересадку до Египта. Он пытался добиться помощи от «Азимута» в решении данного вопроса, но безуспешно.


«Они сказали, что "мы здесь ни при чем", что "ничем не можем вам помочь". И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», — рассказал Султан.

Однако, по его словам, он неоднократно звонил в «Азимут», но добиться ничего не смог. Он отметил, что авиакомпания обеспечила питанием пассажиров загоревшегося самолета, пока они ждали свой багаж в аэропорту, но еды на всех не хватило.

«Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», — добавил мужчина.

В Египет он все же улетел с помощью местного жителя, который дал ему наличные деньги в обмен на перевод.

Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

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Мозаичист из Дубны закончил работу над серией икон для звонницы
28 ноября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дубненский мозаичист Михаил Поляков завершил создание серии икон для звонницы, посвященной Кимрским новомученикам: настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Освящение этой святыни запланировано на 29 ноября. Восстановление часовни-звонницы началось в 2023 году благодаря усилиям местных жителей Б. В. Бекиньева и А. В. Саварина, получивших благословение митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Поляков прославился своими работами, которые украшают набережную Волги и другие значимые места города, восхищая зрителей своей утонченностью и красотой. В этом году он также восстановил мозаики знаменитой французской художницы Нади Леже, которые теперь украшают площадь перед ДК «Мир» и стали одной из главных достопримечательностей Дубны.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

20 мозаичных панно Нади Леже были привезены в Дубну в 1974 году. Все они были созданы во Франции и стали частью 65 работ, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в пригороде Парижа — Малакоффе. После выставки 60 мозаик были подарены Надей Советскому Союзу. На сегодняшний день сохранилось лишь 14 из них.

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#подмосковье
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