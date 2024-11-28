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В Кашире состоялся практический тур Всероссийской олимпиады по химии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2024/2025 подходит к концу. Участники уже успели попробовать свои силы в 21 предмете, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Успешное выступление на муниципальном этапе позволит школьникам перейти на региональный этап Московской олимпиады, который проходит онлайн. В некоторых предметах муниципального этапа предусмотрено два тура.

27 ноября ученики-химики из Каширы продемонстрировали свои навыки в рамках практического тура по химии. Они смешивали реактивы и химические растворы, а также рассчитывали уравнения реакций.



Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она состоит из четырёх этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.

Победители и призёры заключительного этапа, чьи дипломы действительны в течение четырёх лет, имеют право поступить в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующей специальности.

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#ученики
#кашира
#подмосковье
Подмосковные КПО отправили на дальнейшую переработку более 71 тыс. тонн стекла
28 ноября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 71 тысячи тонн стекла отправили на дальнейшую переработку компаниям-утилизаторам КПО Московской области с начла текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Всего с начала года в Московской области отправили на переработку 71 424 тонны стекла. Больше всего этого вида вторсырья было отправлено из комплекса по переработке отходов «Восток» — 33 тысячи 814 тонн. Второе место по этому показателю занимает КПО «Нева», откуда отправили 8 тысяч 269 тонн стекла, а замыкает тройку лидеров КПО «Север» — 7 тысяч 828 тонн», — говорится в сообщении.
В министерстве отменили, что на первом этапе переработки стеклянные отходы очищают и сортируют по цвету, а затем дробят на мелкие осколки, которые потом используют для изготовления новых изделий.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье удвоили штрафы за безбилетный проезд
28 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области увеличат штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы.
«Штраф составлял 1 тыс. рублей, теперь он увеличивается до 2 тыс. Наша главная цель – не наказать. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к покупке билета. Оплаченный билет – это возможность для перевозчика регулярно обновлять подвижной состав, обслуживать транспортные средства», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
По его словам, всё это в целом влияет на улучшение качества транспортного обслуживания.

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#депутаты
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В аэропорту Кольцово раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете
28 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В екатеринбургском аэропорту Кольцово военные следователи выдали повестки мигрантам, которые не встали на учет в военкомат. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.
«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что данная работа проводится на регулярной основе и останавливаться не будет.

Ранее сообщалось, что в Коркино из домов цыганских семей было изъято оружие, а семерым гражданам призывного возраста были вручены повестки в военкомат.

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#военкомат
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Мособлдума упростила оказание социальных услуг детям-инвалидам
28 ноября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Дети-инвалиды из приёмных семей или находящиеся под опекой смогут получать социальные услуги в Московской области вне зависимости от того, где они проживают. Такой закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы. Условие – их опекуны или приёмные родители должны постоянно проживать в Подмосковье.
«Такая ситуация возникает, поскольку регистрация у таких детей остаётся в регионе по месту рождения, чтобы они могли сохранить полагающиеся им меры поддержки. Это, в частности, обеспечение жильём. Фактически дети живут в Подмосковье, поэтому возникают ситуации, когда им нужно пройти реабилитацию в Московской области», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По данным Мособлдумы, сейчас в Московской области проживают 270 детей-инвалидов со статусом «ребёнок-сирота» или «ребёнок, оставшийся без попечения родителей», которые не имеют места жительства в Московской области. Из них 233 находятся в приёмных семьях, 37 – под опекой. При этом законные представители этих детей постоянно проживают на территории Подмосковья и имеют постоянную регистрацию.

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#мособлдума
#подмосковье
#московская область
#депутат
#социальная поддержка
#дети
#дети-инвалиды
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На сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовска устранили 11 техинцидентов
28 ноября 2024, 14:13

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На протяжении недели аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства области, успешно устранили 11 технологических инцидентов в сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе проведенных мероприятий специалисты ГУП МО «КС МО» устранили 5 аварий на водоснабжающих сетях и 6 инцидентов на канализационных системах. Кроме того, были устранены 3 утечки на водоводах, заменен глубинный насос на водозаборной скважине и обновлена запорная арматура на водозаборном узле в Новоазовске. Также была восстановлена проходимость на 6 участках канализационной сети округа.

«Помощь нашим подшефным регионам — это не просто обязанность, это оказание заботы и поддержки гражданам. В Новоазовске Подмосковные специалисты выполняют не только текущие мероприятия по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, но и работают над системными улучшениями. Это вклад в устойчивое развитие муниципального округа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Сотрудники Коммунальных систем Московской области продолжают проводить капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе в рамках программы помощи этому региону.

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#капитальный антон велиховский
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#ремонт
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«Для лохов»: Анастасия Волочкова раскритиковала Большой театр из-за цен на билеты
Балерина Волочкова: билеты в Большой театр не покупают из-за дороговизны
28 ноября 2024, 13:56

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. По его словам, сегодня спектакли ведущих театров могут посещать только крайне состоятельные люди.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что билеты в главные театры страны часто сливают, потому что люди их не покупают из-за дороговизны.

«Есть официальная информация о том, что билеты сливают. Не покупают люди сегодня дорогие билеты, и слив идет из Большого театра тоже. 60 тысяч рублей за билет — это больше средней зарплаты россиянина. Людям лучше купить одежду или еду детям своим, а не билеты в театр», — сказала она.

По ее словам, каждый должен подумать, что хорошего может привнести для процветания России, а не наоборот.

«Эту тему поднимал еще Сергей Филин, когда был директором балета Большого театра, и говорил, что раньше люди рукоплескали артистам, а сегодня приходят богачи, садятся в первые ряды партера (первые ряды для лохов — там ничего не видно) и не хотят аплодировать, потому что они считают, что должны аплодировать им», — поделилась балерина.

По ее словам, в Большом театре происходит «управление серой массой», что отдаляет искусство от настоящего зрителя.

«Большому театру не нужны такие выскочки, как Волочкова и Цискаридзе, потому что они выйдут и скажут правду. А серой массой руководить очень просто. Они уже просто зажрались и устроили беспредел в Большом театре, который был всегда визитной карточкой России», — выразила свое мнение Анастасия Волочкова.

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#артист
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Расписание пригородных поездов Ржев-Балтийский – Великие Луки изменится 29 ноября
28 ноября 2024, 13:52

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с проведением ремонтных и путевых работ по обновлению инфраструктуры 29 ноября 2024 года изменится график движения пригородных поездов Ржев-Балтийский – Великие Луки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
Поезда, следующие по маршрутам Ржев-Балтийский — Русаново — Ржев-Балтийский и Нелидово — Великие Луки — Нелидово будут проезжать без остановок.

Обновлённую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на информационных стендах железнодорожных станций, входящих в зону ответственности АО «МТ ППК», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность покупки билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#подмосковье
#маршрут
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Проверку знания правил работы такси прошли 6,3 тыс. водителей столичного региона
28 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 6,3 тыс. водителей Москвы и Подмосковья прошли добровольную аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях, большинство участников справились с заданиями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Успешно прошли тестирование около 75% участников аттестации. Рекомендуем пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной», — отметили в подмосковном Минтрасе.
После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать в течение двух лет. Тех водителей, которые не пройдут тестирование, отключат от заказов.

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#московская область
#подмосковье
#москва
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В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации программы замены лифтов в 2024 году
28 ноября 2024, 13:38

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье продолжается плановая замена старых лифтов. В рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году заменили уже 471 подъёмное устройство в 162 многоквартирных домах, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следили за соблюдением строительных норм и правил.

С начала реализации программы (с 2014 года) в регионе было обновлено около 13,5 тысяч лифтов. Таким образом, весь лифтовой парк, состоящий примерно из 60 тысяч единиц, был полностью модернизирован: все лифты, срок эксплуатации которых истёк 25 лет назад, заменены на новые. С 2020 года работы ведутся в штатном режиме.

Современные лифты отвечают всем требованиям безопасности. Они оснащены антивандальными системами, работают почти бесшумно и потребляют меньше электроэнергии благодаря светодиодному освещению. Для дополнительной защиты пассажиров двери оборудованы интеллектуальными датчиками.

Интерактивная карта капитального ремонта на сайте Фонда поможет узнать даты замены лифтов.

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#подмосковье
#лифты
#минжкх мо
#модернизация
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