В Кашире состоялся практический тур Всероссийской олимпиады по химии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
27 ноября ученики-химики из Каширы продемонстрировали свои навыки в рамках практического тура по химии. Они смешивали реактивы и химические растворы, а также рассчитывали уравнения реакций.
Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она состоит из четырёх этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.
Победители и призёры заключительного этапа, чьи дипломы действительны в течение четырёх лет, имеют право поступить в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующей специальности.
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