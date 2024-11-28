В Кашире состоялся практический тур Всероссийской олимпиады по химии

Дети-инвалиды из приёмных семей или находящиеся под опекой смогут получать социальные услуги в Московской области вне зависимости от того, где они проживают. Такой закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы. Условие – их опекуны или приёмные родители должны постоянно проживать в Подмосковье.