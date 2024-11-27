Мытищинские врачи извлекли ложку из желудка мужчины

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы достали из желудка пациента десертную ложку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступил 42-летний мужчина с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика выявила в его желудке инородный предмет – ложку. Как именно она туда попала, не сообщается.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение.
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«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли её через пищевод. Из-за конфигурации предмета это было нелегко, так как на пути было несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Всё прошло успешно. Если вовремя не извлечь из пищеварительного тракта крупный металлический предмет, может начаться угрожающее жизни внутреннее кровотечение. Естественным путём предмет из организма не выйдет», – пояснил врач-эндоскопист Максим Щипачёв.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская