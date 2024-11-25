В Мытищах открывается новое пожарное депо

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Модульное пожарное депо построили в посёлке Марфино городского округа Мытищи, торжественное открытие здания состоится в среду, 27 ноября, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Депо выполнено из быстровозводимых модульных конструкций и соответствует современным требованиям. Здесь есть все необходимое для круглосуточного несения дежурства пожарными. В просторном гараже есть зона техобслуживания со смотровой ямой и механической мастерской, оборудованной всеми необходимыми инструментами. В депо также оборудован пост газодымозащитной службы для проверки и заправки дыхательных аппаратов, есть комната отдыха, спальни, а также медицинский и учебный классы», — говорится в сообщении.В новом депо разместится 236-я пожарно-спасательная часть Мособлпожспас. В зону её ответственности входит 68 населённых пунктов и 65 СНТ.
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