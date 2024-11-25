В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» возводят школу на 600 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах идёт строительство школы на 600 учеников, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день проведены следующие работы: вынос в натуру и закрепление геодезических осей на местности, разработка котлована с ручной доработкой до проектных отметок, уплотнение дна котлована до проектного значения, устройство бетонной подготовки и двух фундаментов под башенные краны, монтаж двух башенных кранов, возведение временных зданий и сооружений (временных дорог, арматурного цеха).
Также выполняются работы по сварке каркасов, изготовлению арматурных изделий, армированию фундаментов и последующему бетонированию.
В новой школе общей площадью более 4400 квадратных метров будут спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский кабинет. На территории оборудуют беговые дорожки, волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки для активного отдыха. Открытие школы запланировано в первом квартале 2026 года. Читайте также:
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Дайана Хусинова