В Ступине завершили строительство школы на 825 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в микрорайоне Юго-Западный городского округа Ступино, учебное заведение откроется 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время ведётся пусконаладка инженерных систем, объект готовят к вводу в эксплуатацию», — уточнили в министерстве.Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. В здании обустроены универсальные и специализированные кабинеты, есть два спортивных зала, актовый зал, административные и вспомогательные помещения.
На пришкольной территории обустроена детская площадка с горками, качелями и спортивными снарядами, а также парковка на 200 машин.
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Лев Каштанов