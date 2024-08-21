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В Ступине завершили строительство школы на 825 мест

21 августа 2024, 13:55
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Строительство школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в микрорайоне Юго-Западный городского округа Ступино, учебное заведение откроется 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время ведётся пусконаладка инженерных систем, объект готовят к вводу в эксплуатацию», — уточнили в министерстве.
Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. В здании обустроены универсальные и специализированные кабинеты, есть два спортивных зала, актовый зал, административные и вспомогательные помещения.



На пришкольной территории обустроена детская площадка с горками, качелями и спортивными снарядами, а также парковка на 200 машин.

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#ступино
#министерство строительного комплекса мо
#школа
#строительство
Бело-сине-красный: 22 августа в России отметят День государственного флага
21 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/rarrarorro

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, указ о создании этого праздника был подписан в 1994 году — спустя ровно три года после того, как триколор официально признали флагом РСФСР.
Согласно историческим данным, впервые бело-сине-красный флаг был поднят в конце XVII века на корабле «Орёл», спущенном на воду по приказу Петра I. При этом флагом военного флота стал Андреевский влаг, а триколор использовался на торговых судах.

Государственным флагом России нынешний триколор стал в 1896 году — он сменил чёрно-жёлто-белый флаг, но в 1917 году он вновь потерял свой статус и на долгие годы флагом России, а потом Советского Союза стало красное знамя. И лишь в конце ХХ века Россия вернулась к бело-сине-красному флагу.

Значения цветов триколора также менялись со временем. Если изначально белый цвет значил свободу, синий символизировал покровительницу России Богородицу, а красный — державность. Сегодня белый цвет флага трактуется как символ чистоты и благородства, синий — цвет верности и чести, а красный — крови, пролитой за Родину.

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#праздник
#россия
#флаг
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В России поддержат закон о выплатах супругам за долгий стаж в браке
Госдума продержит проект о выплатах супругам за долгий стаж в браке
21 августа 2024, 14:21

Фото: iStock/fufupix

Госдума поддержит доработанный проект закона о выплатах супругам за стаж в браке от 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – прокомментировала Останина РИА Новости.

Ранее о доработке законопроекта в поддержку семей говорил Ярослав Нилов – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в проекте пока не хватает четкого механизма, кому и как переводить выплаты – на общий счет супругов или каждому отдельно.

Также Нилов сообщал, что депутаты планируют поддерживать не только долгие непрерывные браки, но и поощрять вступление в брачный союз. Законопроект обещали доработать к осенней сессии.

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На подмосковную горячую линию для курян поступило около 2 тысяч звонков
21 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около двух тысяч звонков поступило на открытую в Подмосковье горячую линию для оказания помощи жителям Курской области и их близким, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Операторы уже успели обработать значительное количество обращений — около 2000 звонков. Главными запросами было получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы горячей линии оказывают звонящим психологическую поддержку и помогают найти родственников в пунктах временного размещения. Отмечается также, что на горячей линии принимают звонки от неравнодушных людей, готовых предоставить нуждающимся жильё или вещи. Кроме того, звонящим предоставляется информация о процедурах эвакуации и контактные номера курских оперативных служб.

Из Московской области на горячую линию можно позвонить по номеру 122, добавочный 6, затем 1. Телефон для звонков из других регионов 8-800-550-50-30.

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#гуманитарная помощь
#горячая линия
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
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В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца
21 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/SolidMaks

Трагедия произошла в подмосковном Реутове. В тире подросток случайным выстрелом из винтовки убил своего отца.
Мужчина часто упражнялся здесь в стрельбе, сообщает телеграм-канал «НовостиМосквы/Москвир». На этот раз он решил арендовать полностью стрелковую галерею, чтобы им с сыном никто не мешал. В тот момент, когда мальчик был в наушниках и держал в руках винтовку, его отец вошёл в небезопасную зону. Подросток произвёл случайный выстрел, и попал в папу. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Задержан администратор тира. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения договора. Кроме того, сотрудник тира покинул помещение, не контролируя соблюдение правил безопасности.

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#мальчик
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В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль
21 августа 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве скончался бывший заместитель начальника тыла Вооружённых сил РФ, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет.
Военачальник скончался в своей квартире на улице Академика Анохина, сообщает РБК. Он внезапно почувствовал себя плохо, супруга вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать генерала, но спасти не смогли. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Дмитрий Древаль служил в Вооружённых силах РФ 37 лет. В 2018 году он занимал должность заместителя начальника тыла ВС РФ. Позже генерал работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения. В марте этого года у офицера возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

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В Лыткарине построят четырёхэтажный паркинг с магазинами
21 августа 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 100 автомобилей с офисами и магазинами построят на улице Набережная в подмосковном Лыткарине, облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно проекту, паркинг представляет собой четырёхэтажное здание, его общая площадь составит около четырёх тысяч квадратных метров. На автостоянке можно будет разместить 100 автомобилей, а на первом этаже предусмотрены офисные и торговые помещения», — сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что въезд в паркинг будет расположен с западной стороны здания, а вход в магазины и офисы — с восточной.

Построить объект планируется в четвёртом квартале 2027 года.

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#парковка
#владислав гордиенко
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Ветерана СВО из Подмосковья научили водить машину с ручным управлением
21 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Обучение управлению автомобилем с ручным управлением провели на автодроме в Балашихе для ветерана специальной военной операции Виктора Шерстнёва из Старой Купавны, сам инструктаж, а также получение сертификата на вождение такой машины организовал подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с ДОСААФ, сообщает пресс-служба фонда.
«Сдать на права было моей давней мечтой, но не было возможности. В самом процессе обучения нет никаких сложностей, главное — слушать инструктора, все напутствия, которые изначально тебе дают, и учить теоретическую часть», — рассказал Виктор Шерстнёв.
Виктор Шерстнёв участвовал в СВО и был ранен. После лечения он получил водительские права, однако для того чтобы пользоваться машиной с ручным управлением, нужен сертификат. После обучения на автодроме в Балашихе ветеран получил все необходимые бумаги.

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#подмосковье
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В Королёве завершают капремонт школы №22
21 августа 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №33, расположенную на Тарасовской улице в подмосковном Королёве, капитально ремонтируют, в настоящее время работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем, а также благоустройство пришкольной территории. Идёт поставка оборудования и мебели», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, поставили новые двери и окна и отремонтировали внутренние помещения.

Школа откроет двери для учеников с началом учебного года.

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#королёв
#капремонт
#школа
#министерство строительного комплекса мо
#капитальный ремонт
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МВД: Количество преступлений в сфере незаконной миграции выросло более чем вдвое
21 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/vichinterlang

Министерство внутренних дел РФ опубликовало свежую статистику по преступлениям за первые шесть месяцев 2024 года. Количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции выросло на 128%, то есть более чем в два раза.
Согласно отчёту МВД, за первые семь месяцев года было проведено 176 тысяч мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционных требований, передаёт телеграм-канал Readovka. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами на территории РФ сокращается, однако число правонарушений в сфере организации незаконной миграции растёт в геометрической прогрессии.

Всего в 2024 году правоохранителями было принято более 92 тысяч решений о выдворении мигрантов за пределы России. Также 143 тысячам иностранных граждан был запрещён въезд на территорию РФ. Отмечается, что в ближайшее время депутатами Государственной думы будет рассмотрен ряд законопроектов, которые в перспективе помогут сократить число преступлений, совершаемых нелегалами.

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