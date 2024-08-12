В лесах Ступина и Серпухова убрали около 100 нелегальных рекламных объявлений

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Почти 100 нелегально размещённых рекламных объявлений демонтировали в лесах, расположенных на территории городских округов Ступино и Серпухов, с начала текущего года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С начала года лесничие ликвидировали 97 несанкционированных рекламных баннеров, размещенных на деревьях. Чаще всего такие баннеры встречаются вдоль федеральных трасс и дорожных развязок, а также рядом с населёнными пунктами», — отмечается в сообщении.Работа по ликвидации таких баннеров проводится регулярно.
В региональном Комлесхозе отметили, что вывески, прикреплённые проволокой или гвоздями к живым деревьям, наносят им непоправимый вред — приводят к усыханию и гибели. Штраф за это нарушение составляет до 300 тысяч рублей.
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Лев Каштанов