В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Празднование Масленицы проведут в парке «Победа» Талдомского городского округа в воскресенье, 17 марта, в программе праздника концерт, ярмарка, конкурс кулинаров и чаепитие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На празднике будет работать кулинарная мастерская «БлинОК», состоится масленичное чаепитие и гастрономический конкурс «Пальчики оближешь». Гостей праздника также ждёт огненное шоу, концерт, различные игры и забавы, а для малышей устроят катание на пони», — говорится в сообщении.В торговой зоне, которую откроют на праздник, можно будет купить продукты от местных производителей: сыры, мёд, колбасы, выпечку. Будут также представлены различные сувениры и ремесленные изделия.
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