«Молчала, как многие»: жена Виктора Логинова заявила об абьюзе и подала на развод
Супруга Виктора Логинова рассказала о скандальном расставании
Супруга актёра Виктора Логинова Мария Гуськова публично объявила о разводе и сделала резонансные заявления о браке с артистом.
В эмоциональном видео, опубликованном в соцсетях, девушка призналась, что переживает тяжёлый период и настаивает на заключении мирового соглашения.
Мария намекнула на рукоприкладство и абьюзивные отношения, отметив, что долгое время предпочитала молчать — как, по её словам, поступают многие женщины.
«Я хочу разбить свои иллюзии, надежды и мечты», — описала она своё состояние.Отдельно Гуськова заявила, что Логинов уже около полутора месяцев состоит в новых отношениях, не завершив предыдущие, и расценила это как предательство. На фоне стресса, по её словам, её вес снизился до 38 килограммов, и сейчас она вынуждена принимать антидепрессанты.
Сам Виктор Логинов ситуацию никак не прокомментировал. Отметим, что для актёра этот брак стал четвёртым.