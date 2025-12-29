«Молчала, как многие»: жена Виктора Логинова заявила об абьюзе и подала на развод

29 декабря 2025, 11:38

Супруга Виктора Логинова рассказала о скандальном расставании

Виктор Логинов с женой (Фото: Instagram* / @loginov_victor)

Супруга актёра Виктора Логинова Мария Гуськова публично объявила о разводе и сделала резонансные заявления о браке с артистом.





В эмоциональном видео, опубликованном в соцсетях, девушка призналась, что переживает тяжёлый период и настаивает на заключении мирового соглашения.



Мария намекнула на рукоприкладство и абьюзивные отношения, отметив, что долгое время предпочитала молчать — как, по её словам, поступают многие женщины.





«Я хочу разбить свои иллюзии, надежды и мечты», — описала она своё состояние.