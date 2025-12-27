«Говорить тяжело»: Актриса Тамара Семина рассказала о тяжелой болезни после кончины Веры Алентовой
Актриса Тамара Семина сообщила, что серьезно заболела. По ее словам, самочувствие плохое, но, несмотря на это, она все же пришла проститься и почтить память коллеги Веры Алентовой, которая умерла 25 декабря. Об этом сообщает The Voice.
Артистка в беседе с журналистами предположила, что у нее, возможно, вирус.
«Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело. Где-то кто-то меня заразил», — произнесла Семина.Вспоминая совместную работу с Алентовой в картине «Непредвиденные визиты», актриса подчеркнула, что общение с ней всегда оставляло теплые впечатления.
Вере Валентиновне было 83 года. 25 декабря ей стало плохо в Театре имени Маяковского, после чего по дороге в больницу сердце звезды остановилось в машине скорой помощи.