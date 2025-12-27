«Говорить тяжело»: Актриса Тамара Семина рассказала о тяжелой болезни после кончины Веры Алентовой

27 декабря 2025, 13:45

Актриса Тамара Семина рассказала о тяжелой болезни после кончины Веры Алентовой

Тамара Семина (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Актриса Тамара Семина сообщила, что серьезно заболела. По ее словам, самочувствие плохое, но, несмотря на это, она все же пришла проститься и почтить память коллеги Веры Алентовой, которая умерла 25 декабря. Об этом сообщает The Voice.





Артистка в беседе с журналистами предположила, что у нее, возможно, вирус.





«Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело. Где-то кто-то меня заразил», — произнесла Семина.