В Турции откроют редкую раннехристианскую усыпальницу
Историческая находка в Турции готовится к открытию для широкой публики. Уникальная усыпальница, украшенная редкими иконами, станет доступна посетителям в рамках визита Папы Римского Льва XIV в Изник, передает телеканал РЕН ТВ.
Архитектурное сооружение, возведённое из кирпича и природного камня, представляет собой ценный памятник раннего христианства. Внутреннее убранство гробницы поражает разнообразием декоративных элементов. Здесь можно увидеть изящные растительные орнаменты и изображения птиц. В усыпальнице обнаружены два взрослых и одно детское погребение.
Особую ценность находке придают прекрасно сохранившиеся настенные росписи и иконы. Эксперты отмечают исключительную значимость фрески с изображением Доброго Пастыря, которую эксперты признали одним из лучших образцов раннехристианского искусства в Анатолии. Художественные особенности интерьера полностью соответствуют стилю, характерному для периода становления христианства.
Открытие гробницы совпадает с празднованием 1700-летия Первого Никейского собора. В честь этого Папа Римский лично посетит Изник, что придает грядущему мероприятию дополнительный исторический и религиозный контекст.
