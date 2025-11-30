В Турции откроют редкую раннехристианскую усыпальницу

30 ноября 2025, 03:43

Фото: istockphoto / K_E_N

Историческая находка в Турции готовится к открытию для широкой публики. Уникальная усыпальница, украшенная редкими иконами, станет доступна посетителям в рамках визита Папы Римского Льва XIV в Изник, передает телеканал РЕН ТВ.