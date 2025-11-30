Российские туристы застряли в Турции из-за подрыва нефтяных танкеров

30 ноября 2025, 00:20

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Десятки российских туристов не смогли вылететь в Москву из стамбульского аэропорта после атаки ВСУ на нефтяные танкеры. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.





В беседе с изданием один из путешественников рассказал, что возвращался из Египта транзитом через Стамбул на рейсе авиакомпании Pegasus Airlines РС386. Согласно расписанию, самолёт должен был вылететь в пятницу в 21:55, но сначала его перенесли, а затем и вовсе отменили. Туристы томились в аэропорту около четырех часов в ожидании вылета. Сотрудники воздушной гавани объяснили, что задержка произошла из-за горящих танкеров возле берегов Турции.



Улететь можно было в субботу, однако не все туристы успели записаться на рейс. Некоторым пассажирам пришлось бронировать билеты на более поздние даты.



«Предложили лететь, например, до Питера, а оттуда за свой счет добираться до Москвы», — рассказал SHOT подписчик.