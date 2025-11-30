В Петербурге завершился сезон разводных мостов
В ночь с 29 на 30 ноября официально закрылся навигационный сезон на реке Неве в Санкт-Петербурге. Мосты через Большую и Малую Неву развели последний раз в этом году, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
С марта 2025 года специалисты выполнили 2206 разводов. Лидерами по количеству операций традиционно стали Дворцовый, Благовещенский и Володарский мосты. За время навигации по реке прошло 1484 судна.
Пик активности пришелся на июнь, когда в городе совершили 336 разводов. Несмотря на завершение сезона, мосты продолжат работать в техническом режиме для обслуживания оборудования, а специалисты приступят к плановому ремонту инженерных систем.
