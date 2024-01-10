В вестибюле отремонтированной «Ладожской» в Петербурге откроют выставку

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В Санкт-Петербурге вместе с открытием после ремонта станции метро «Ладожская» в вестибюле начнёт работу небольшая экспозиция.
Благодаря выставке люди смогут познакомится с музеями Петербурга и Ленинградской области, которые сохраняют память о подвиге водителей ледовой трассы Дороги жизни.
Отмечается, что выставка продлится год.
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«Отдельный стенд посвящён деятельности советского инженера Ивана Зубкова, который должен был строить метро Ленинграда, но сделать удалось немного – с началом Великой Отечественной войны он был призван в Красную армию. Он руководил созданием оборонительных сооружений на Лужском рубеже. В декабре 1942 года под его руководством началось строительство железнодорожной ледовой переправы через Ладожское озеро. Кроме того, в январе 1943 года под руководством Зубкова за 15 дней был построен 33-километровый участок железнодорожного пути Шлиссельбург – Поляны (Дорога Победы)», – поделился с «Петербургским дневником» специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Савула.
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Мелисса Тимофеева