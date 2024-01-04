Выставка «Россия» побила новый рекорд посещаемости

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Международную выставку-форум «Россия» в Москве посетили 156 тысяч гостей в первый рабочий день в наступившем 2024 году.
Это является новым рекордом посещаемости, пишет пресс-служба выставки.
Выставка начала работу 3 января после двух технических выходных дней. В это время специалисты обновляли экспозиции и проводили подготовку к встрече с гостями.
Для посетителей подготовили специальную новогоднюю программу.
Новогоднюю программу 31 декабря на посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС. Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.
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Выставка начала работу 3 января после двух технических выходных дней. В это время специалисты обновляли экспозиции и проводили подготовку к встрече с гостями.
Новогоднюю программу 31 декабря на посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС. Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.
«Всего за первые два месяца работы выставку посетили почти 4 млн человек», - сообщили в пресс-службе.Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 российских регионов.
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Мария Фирсова