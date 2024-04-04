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В выходные в Подмосковье пройдет фестиваль-выставка «Зарайская нива-2024»

04 апреля 2024, 11:52
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестиваль-выставку «Зарайская нива-2024» приглашают жителей и гостей Зарайска. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 6 апреля с 11 утра в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска.

«Начнется фестиваль с театрализованного представления, выступления официальных лиц и награждения лучших сельхозпредприятий. Далее в программе фестиваля смотр сельскохозяйственной техники, ярмарка продуктов питания, выпускаемых зарайскими предприятиями, фермерскими хозяйствами и предпринимателями: напитков, сувенирной продукции, товаров народного промысла», — поделились в министерстве.


Также желающие смогут принять участие в викторинах, различных дегустация, анимационные и развлекательные программы, тематические мастер-классы для всей семьи.

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В Электростали открывается фотовыставка о дружбе людей и животных
04 апреля 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка фотографий «Страница жизни», посвящённая дружбе людей и животных, начнёт работать в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба
«В экспозицию вошли фотоснимки, каждый из которых раскрывает свою историю дружбы человека и животного. Четвероногими моделями стали обитатели приютов, которые ищут себе дом и хозяев. Таким способом организаторы выставки решили привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Выставочное пространство расположено на втором этаже.

Культурный центр «Октябрь» расположен в городе Электросталь по адресу: проспект Ленина, дом №32а.

Ранее сообщалось, что в Химкинском драматическом театре «Наш дом» 6 апреля состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский».

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В Московской области состоялась премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя»
04 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя» по пьесе Эдварда Радзинского состоялась в Истринском драматическом театре. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Показ спектакля прошел 22 и 31 марта.

«Эдвард Станиславович Радзинский благословил театр на эту постановку, но просил о деликатном отношении к смыслам и тексту. Молодой и уже известный режиссёр Московского театра им. Ермоловой Ринат Ташимов сумел найти ключ к сложнейшей архитектуре пьесы Радзинского и поставил «Последнюю ночь последнего царя» в тандеме с театральным художником Натальей Войновой. Спектакль Ташимова завораживает, мистически погружает в атмосферу происходящего на сцене безукоризненно точным режиссерским решением. Ритм спектакля не отпускает внимание ни на мгновение», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что перед премьерой спектакля театр получил письмо из Италии с пожеланием успеха всем причастным к постановке от самого автора пьесы.

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В Петербурге состоится фестиваль «Сны наяву»
03 апреля 2024, 22:52

Фото: iStock/yulyao

Уличный театр «Небесные бродяги» проведёт второй музыкально-театральный фестиваль «Сны наяву».
Мероприятие состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге в культурном центре «ДК Крупской».

Зрители смогут погрузиться в мифологию народов России с русалками, домовыми и прочими сказочными персонажами.

«Мы вдохновились трудами советского этнографа Георгия Виноградова и захотели рассказать нашим гостям о русалках в мифологии народов России, а также показать, чем они отличаются друг от друга и от своих сестер из западных поверий», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.

Он добавил, что лично прочтёт лекцию о мифических подводных существах.

Ранее сообщалось, что в рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие пригласили и жителей Московской области.

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Более 80 подмосковных парков отметят Международный День птиц
03 апреля 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Более чем в 80 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие, посвящённое Международному Дню птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Посетителей Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха ждёт выставка «Птицы нашего Подмосковья». Также в парке развесят кормушки для белок и птиц, организуют творческие мастер-классы, покажут семейный фильм.

В парке им. Олега Степанова в Серпухове представят фотовыставку «Пернатые Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника». Для посетителей организуют экологическую прогулку «Птицы Подмосковья» и мастер-класс «НеПроВоронь».

В Центральном парке Долгопрудного пройдёт экопрогулка «Птицы нашего парка», состоится фотовыставка репродукций картин «Пернатые Подмосковья» художника И. Шишкина. Гостей ждут мастер-классы по росписи фигурок птиц из гипса и изготовлению скворечников.

В усадьбе Кривякино в городском округе Воскресенск приготовили квест «Птичьи суперспособности 2.0». А местные фотографы представят фотовыставку «Птицы нашего края». Желающие смогут принять участие в декорировании скворечников и создании съедобных кормушек.

В подмосковных парках также пройдёт конкурс авторских скворечников. Посетить мероприятие можно в парке «Киово» в Лобне, в Дрезденском городском парке Орехово-Зуевского городского округа, в Центральном городском парке Реутова, в парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа, в лесопарке «Авангард» в Электростали и других.

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#подмосковье
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К программе «Пушкинская карта» присоединились более 300 подмосковных учреждений культуры
03 апреля 2024, 14:15

Фото и видео: пресс-служба Минкульта МО

Программа «Пушкинская карта» объединила уже более 260 тыс. жителей Подмосковья. К программе присоединились свыше 300 учреждений культуры региона. С начала года по карте было куплено 150 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Там напомнили, что программу инициировал президентом Владимир Путин, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли посещать культурные мероприятия за счёт государства. Номинал «Пушкинской карты» – 5 тыс. рублей. По данным министерства, чаще всего участники посещают по карте кино, театры и дома культуры.

В апреле для жителей и гостей Подмосковья подготовили разнообразные мероприятия. Так, 5 и 6 апреля Московский областной театр драмы и комедии представит в Ногинске трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды», 12 и 13 апреля – комедию «Всё будет хорошо».

В культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде покажут спектакль «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник 6 апреля приглашает на авторскую экскурсию «Туринский портрет, или почему мы хотим знать, как выглядел да Винчи».

В тот же день Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре проведёт концерт «Я помню чудное мгновенье» к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. А 13 апреля там же пройдёт концерт «Романтика гобоя».

Мемориальный музей-заповедник Петра Чайковского в Клину 13 апреля пригласит на концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба.

Всю информацию о доступных по «Пушкинской карте» событиях можно найти по ссылке.

Оформить «Пушкинскую карту» можно в приложении Госуслуги.Культура.

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#минкульттуризма мо
#пушкинская карта
#культура
#искусство
#московская область
#подмосковье
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В Московской области состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский»
03 апреля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль «Гамлет. Принц Датский» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль пройдет 6 апреля в Химкинском драматическом театре «Наш дом».

«Вниманию зрителей представят трагическую историю, поднимающую вечные вопросы любви, предательства и смерти. После внезапной смерти короля Дании, его вдова, Гертруда, спешно вступает в брак с братом покойного мужа Клавдием. Его провозглашают новым королем. Принцу Гамлету является призрак и сообщает, что король предательски отравлен собственным братом. Режиссерем-постановщиком спектакля стал Владимир Красовский», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что спектакль начнется в 19:00. Подробную информацию о билетах и пьесе можно найти на официальном сайте Химкинского драматического театра «Наш дом».

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#подмосковье
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В Серпухове наградили победителей конкурса «Моя Россия»
03 апреля 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове подвели итоги творческого конкурса «Моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Встреча с участниками конкурса прошла отделении партии «Единая Россия».

«Победителя местного этапа конкурса серпуховичку Наталью Спицину с победой поздравила Исполнительный секретарь Серпуховского отделения партии «Единая Россия», депутат городского Совета Ольга Ковшарь совместно с чемпионом мира по боксу, заслуженным мастером спорта России, депутатом Совета депутатов Серпухова Федором Чудиновым. Также они вручили участникам подарочные наборы, а победительница была удостоена Благодарственного письма от депутата Государственной Думы Аллы Поляковой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Татьяна будет представлять честь городского округа на региональном этапе конкурса.

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В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек
02 апреля 2024, 19:47

Фото: Istockphoto / Irina Tiumentseva

На создание модельных библиотек в Подмосковье в этом году заложено около 115 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
«Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году в Подмосковье будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн. рублей», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Модельная библиотека – это благоустроенное пространство, оснащённое самым современным оборудованием. Там можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить мастер-класс или культурное событие.

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#подмосковье
#московская область
#культура
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Актриса Яковлева о Миронове: Крайне скромен, рефлексировал периодически
02 апреля 2024, 19:19

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

Народная артистка России Алена Яковлева охарактеризовала актёра Андрея Миронов как скромного человека со способностью к саморефлексии.
Она отметила, что при всём признании, артист не был «звездой» в плохом понимании этого слова.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был «звездой» в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, неуверен в себе, рефлексировал периодически», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Яковлева.

При этом, по её словам, он был уникальным артистом, при появлении которого всем стало понятно, что перед ними талант, «звезда».

По мнению Яковлевой, настоящий талантливый артист всегда сомневается в себе, рефлексирует, анализирует. Она добавила, что и сегодня среди молодёжи находятся такие.

Ранее композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказывал о знакомстве с артистом. Он отмечал, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.

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