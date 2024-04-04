В выходные в Подмосковье пройдет фестиваль-выставка «Зарайская нива-2024»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На фестиваль-выставку «Зарайская нива-2024» приглашают жителей и гостей Зарайска. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 6 апреля с 11 утра в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска.
Также желающие смогут принять участие в викторинах, различных дегустация, анимационные и развлекательные программы, тематические мастер-классы для всей семьи.
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«Начнется фестиваль с театрализованного представления, выступления официальных лиц и награждения лучших сельхозпредприятий. Далее в программе фестиваля смотр сельскохозяйственной техники, ярмарка продуктов питания, выпускаемых зарайскими предприятиями, фермерскими хозяйствами и предпринимателями: напитков, сувенирной продукции, товаров народного промысла», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева