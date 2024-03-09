Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский объявили о запуске своей первой совместной коллекции под названием «Черные псы». Об этом они рассказали в Instagram*.
Напомним, что 14 декабря стало известно о начале сотрудничества российского стилиста ГошиРубчинского и рэпера Канье Уэста. Рубчинский и Уэст лично знакомы, и рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018 году Рубчинский по просьбе музыканта разработал эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.
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