12 команд приняли участие в спартакиаде педагогов в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамске прошла ежегодная спартакиада среди педагогов. Традиционные соревнования трудовых коллективов школ и детсадов городского округа состоялось во Дворце спорта «Лама», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На старт вышли 12 команд по пять человек в каждой. Для них подготовили весёлые спортивные конкурсы и эстафеты
По итогам выполнения всех заданий первое место заняла команда «Олимп» из Волоколамской школы №2, второе – «Динамит», представляющая дошкольное отделение №19, третье – сборная Спасской средней школы «Крепкий спортивный союз». Финалом спортивного праздника стало награждение команд и вручение участникам памятных подарков.
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«Профессия учителя и воспитателя требует не только хорошей интеллектуальной, но и физической формы. Наши педагоги всегда готовы доказать, что они умны, веселы, спортивны, а в их сердцах живёт неутомимый состязательный дух», – заявила врип главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова
По итогам выполнения всех заданий первое место заняла команда «Олимп» из Волоколамской школы №2, второе – «Динамит», представляющая дошкольное отделение №19, третье – сборная Спасской средней школы «Крепкий спортивный союз». Финалом спортивного праздника стало награждение команд и вручение участникам памятных подарков.
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Лора Луганская