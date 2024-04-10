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12 команд приняли участие в спартакиаде педагогов в Волоколамске

10 апреля 2024, 13:02
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошла ежегодная спартакиада среди педагогов. Традиционные соревнования трудовых коллективов школ и детсадов городского округа состоялось во Дворце спорта «Лама», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На старт вышли 12 команд по пять человек в каждой. Для них подготовили весёлые спортивные конкурсы и эстафеты
«Профессия учителя и воспитателя требует не только хорошей интеллектуальной, но и физической формы. Наши педагоги всегда готовы доказать, что они умны, веселы, спортивны, а в их сердцах живёт неутомимый состязательный дух», – заявила врип главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова


По итогам выполнения всех заданий первое место заняла команда «Олимп» из Волоколамской школы №2, второе – «Динамит», представляющая дошкольное отделение №19, третье – сборная Спасской средней школы «Крепкий спортивный союз». Финалом спортивного праздника стало награждение команд и вручение участникам памятных подарков.

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Юная подмосковная тяжелоатлетка Врагова установила два рекорда России
10 апреля 2024, 10:58

Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.

Спортсменка из Старой Купавны Софья Врагова установила два рекорда России на первенстве страны по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.
«В своей весовой категории Врагова завоевала три золотые медали в рывке и толчке. В сумме двоеборья девушка установила два рекорда России. У другого представителя Богородского округа Валерия Корсакова – серебряная и две золотые награды. К соревнованиям спортсменов подготовил мастер спорта СССР, 38-кратный рекордсмен мира Владимир Сущак, включённый в Зал славы тяжелой атлетики», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.

Первенство России проходило в спорткомплексе «Олимпийский» в Оренбурге.

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#богородский городской округ
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Губерниев объяснил невозможность бойкота Олимпийских игр
09 апреля 2024, 18:06

Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Россия не может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже — 2024.
«Сейчас со стороны РФ бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под надуманным предлогом. И тем самым сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей», — пояснил в беседе с Газета.ру Губерниев.

При этом он подчеркнул, что уважает решение тех спортивных федераций, которые приняли решение не посещать Олимпиаду. Однако тем спортсменам, кто поедет, Губерниев пожелал всяческих успехов.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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«Отстранить европейские страны»: в УЕФА заступились за белорусских футболистов
Глава УЕФА Чеферин объяснил разные санкции к РФ и Белоруссии
09 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/StudioQ1

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил причину различий санкций к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre.
Он отметил, что ни один политик не вправе указывать УЕФА, что делать. Чеферин выступил против бойкотов, но подчеркнул, что в случае с Россией другого выхода не было.

Затем он рассказал о ситуации с Белоруссией. Несколько политиков обратились в УЕФА с требованием отстранить всех, кто помогал России. В ответ на это он задал вопрос, помогают ли России те, кто закупает её газ, и следует ли в связи с этим отстранить все европейские государства, которые продолжают совершать закупки у страны?

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#футбол
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#россия
#спортсмены
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В составе обновлённого стадиона «Торпедо» в Люберцах откроют ФОК с зонами фитнеса
09 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо» проводят в Люберцах, после завершения работ там смогут заниматься разными видами спорта до 7 тысяч человек. Ход реконструкции проверили сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекторы оценили качество завершённых работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, а также обустройство 30% наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
В рамках реконструкции стадион сделают круглогодичным: футбольное поле будет оборудовано системой подогрева, кроме того, планируется построить трибуны на 1588 зрителей, а в пространстве под трибунами — оборудовать залы для занятий единоборствами и тяжёлой атлетикой, душевые и раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и конференц-зал.

Кроме того, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены зоны фитнеса и силовой подготовки, а также универсальный спортивный зал.

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#реконструкция
#главгосстройнадзор мо
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Тренер Силкин раскритиковал оборону «Динамо»
09 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил хорошую работу своего коллеги Марцела Лички, однако заявил, что в команде есть проблемы, касающиеся обороны.
«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет на счету 38 очков.

Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.

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#спорт
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Функционер Кузьмичев предрёк судьбу Абаскаля в «Спартаке»
Функционер Кузьмичев спрогнозировал увольнение Абаскаля
09 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
«У меня есть сомнения, что нынешние руководители «Спартака» способны принимать непопулярные решения – отставка Абаскаля давно напрашивается. Это для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком». Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

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#спорт
#тренер
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#спартак
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Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх
09 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
Министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором поддержал допуск россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.

Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.

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#великобритания
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#белоруссия
#поддержка
#спортсмены
#олимпиада 2024
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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
09 апреля 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису в миксте среди спортсменов до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Есения Широкова и Василий Поляков в смешанном парном разряде. В финальном поединке они одолели Злату Терехову и Дмитрия Виноградова, представлявших Свердловскую область и Москву соответственно», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал теннисист из Московской области Батор Раднаев, выступавший в паре со спортсменкой из Краснодарского края.

В министерстве также напомнили, что раньше женская и мужская сборные завоевали третье место на турнире.

Первенство проводилось в Санкт-Петербурге в первую неделю апреля.

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#минспорта мо
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Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку
09 апреля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали выиграли велосипедисты из Московской области на этапе Кубка России по маунтинбайку и на всероссийском турнире, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На этапе Кубка России золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Александра Ушакова в дисциплине «гонка с выбыванием». Кроме того, золотую медаль в гонке с выбыванием записал себе в актив подмосковный велосипедист Кирилл Серяков на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в категории «юноши 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае.

В министерстве отметили, что золото этапа Кубка России — не первая награда Александры Ушаковой. На её счету также победа на чемпионате России в дисциплине «короткий круг» и серебряная медаль чемпионата России в заезде категории «кантри-кросс».

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#спорт
#велоспорт
#московская область
#подмосковье
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