Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону Двое спортсменов из Волоколамска выиграли первенство России по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования, которые прошли в Санкт-Петербурге, собрали более 1,5 тыс. участников. Волоколамск представили девять спортсменов патриотического клуба «Спецвзвод». Двое из них – 14-летний Никита Иванов и 13-летняя Рукият Саламова – вернулись домой чемпионами.
Рукият рассказала, что участники первенства отдавали все силы для победы. Девушка довольна итогами турнира и с нетерпением ждет следующего.
Теперь юные спортсмены отправятся на Открытый кубок Евразии по панкратиону, который пройдёт в Москве 11 мая.
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«Чтобы добраться до первенства России, мы прошли жесточайший отбор, участвуя в разных соревнованиях, завоёвывая призовые места. В Санкт-Петербурге было много сложных моментов, с которыми я справился. Горжусь, что прошёл этот путь», – сказал Иванов.
Рукият рассказала, что участники первенства отдавали все силы для победы. Девушка довольна итогами турнира и с нетерпением ждет следующего.
Теперь юные спортсмены отправятся на Открытый кубок Евразии по панкратиону, который пройдёт в Москве 11 мая.
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Лора Луганская